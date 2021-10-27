肩痛難癒未必是五十肩　可能是旋轉肌腱撕裂或骨刺

都市人容易頸梗膊痛，正因情況普遍，不少人遇上肩關節僵硬疼痛，沒有立即求診，反而自行購買成藥或去做按摩，但病情卻未見好轉。骨科專科醫生唐可堯醫生指出，很多人肩痛難癒，其實都是沒查明主因對症下藥所致。



肩膀疼痛三大原因

肩膀疼痛的成因除了較多人熟悉的五十肩（又稱肩周炎或冰封肩，學名為黏連性肩關節囊發炎），還可能是旋轉肌袖肌腱發炎甚至撕裂，或肩關節夾擠症候群。而這三種情況，可以同時發生在患者身上。

五十肩七成是女性

唐醫生透露，早前有年約四十多歲的花藝導師因肩膀疼痛良久來求診，雖然她尚可提起手，但活動幅度僅餘90度。安排磁力共振檢查後，首先，發現她有五十肩，其關節囊因滑膜發炎而收緊。關節囊就是包裹著肩膀關節的組織，分為纖維層及滑膜層，會分泌出關節滑液減少軟骨之間的磨擦。換言之，如發炎收緊，會影響關節活動的暢順度。

其次，該病人的旋轉肌筋腱有部分撕裂。唐醫生解釋：「肩關節有點像髖關節，是球窩關節。手臂骨和肩胛骨的接觸面其實很小，能活動到這麼大的幅度，主要是靠旋轉肌。旋轉肌就像肩袖一樣包圍住關節，可協調肩部做出各種旋轉、前舉或外展等動作。」

骨刺導致肩關節夾擠症候群

唐醫生又發現，該病人的肩胛骨有骨刺增生情況，估計是其關節因退化或勞損令軟骨變薄，最後出現骨與骨碰撞情況，形成骨刺。肩關節空間收窄，活動時骨刺易磨擦到旋轉肌筋腱，形成肩關節夾擠症候群。

唐醫生提醒，肩關節夾擠症候群的症狀跟五十肩相似，分別在於：「五十肩無論活動或靜止時皆疼痛，而夾擠症候群只出現在手臂擺動至某些角度，擠壓到旋轉肌才有痛感。一般患者未必懂得分辨，所以應盡快求診，讓醫生安排最適切的治療。如置諸不理，或會進一步惡化，導致筋腱撕裂。」

三種非手術治療方案

如病情較輕者可服用新一代消炎止痛藥，並配合物理治療以恢復活動幅度，強化筋腱。部分五十肩患者會接受關節囊類固醇注射，抑制發炎反應。也有少數病人接受新一代的增生療法，如高濃度血小板血漿注射。原理是抽取自身的血液，再經儀器分離出血小板，直接注射到患處，血小板含生長因子，有助修復較輕微的筋腱撕裂。

最常用關節鏡微創手術

如患者接受保守治療後，病情仍未見改善，可考慮關節鏡治療。關節鏡是一種可同時進行檢查及治療的手術。唐醫生解釋，醫生會在患者關節開兩個小切口放入儀器，以內窺鏡檢查患處情況，同時放鬆因發炎而收緊的關節囊。此外，也可採用內窺鏡的雙排修復技術修補肩袖撕裂。如患者的肩膊痛是因骨刺造成，醫生會進行肩峰成形術（註：肩峰是肩胛骨上緣），磨平骨刺，減少因擠壓旋轉肌造成的痛楚。

養成肩膊保養習慣

無論是接受哪一種治療，都需要配合一段時間的物理治療，才能有效改善情況。唐醫生溫馨提醒，即使康復後，平日工作或生活上都要經常保持正確姿勢，抬舉重物要量力而為。除了日常伸展運動，多做瑜伽或游泳提升關節及筋腱靈活性，可有助減低復發的風險。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。