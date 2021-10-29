【十月粉紅挑戰】關注乳房健康 參加問答遊戲贏「01積分」

每年十月是「國際乳癌關注月」，以粉紅色為代表色，希望喚起社會對乳癌的關注，鼓勵女士定期進行超聲波檢查及積極預防乳癌，從而減低因患癌而要接受化療的痛苦。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的2019年數字，乳腺癌的新症發病數字為4,793宗，其中女性個案佔4,761宗。乳腺癌是整體本地十大癌症的第三位，更是香港女性十大癌症之首，情況實在值得關注。為了提倡大眾關注乳房健康，即日起至31日期間，到醫師Easy手機應用程式參與小遊戲，回答數條有關乳癌的問題，最快答中最多的參加者可獲得800分「01積分」，名額共800個。

每年十月是「國際乳癌關注月」，以粉紅色為代表色（圖片: FreePik）

有獎遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【十月粉紅挑戰】橫幅，即可進入小遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

在主頁點選【十月粉紅挑戰】橫幅，即可進入小遊戲。

最快答中最多的參加者可獲得800分「01積分」，名額共800個，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。使用「01積分」於「01mall」購物可直接扣減商品價格，部分貨品更可扣減高達50%，詳情請見下文！



初期乳癌存活率高 及早檢查最安心

乳癌並非不治之症，第一期乳癌經治療後五年的存活率超過九成；而部分發病症狀是可透過肉眼察覺，如果乳房出現以下徵狀，建議盡早求醫。

1. 乳房或腋下出現硬塊

2. 乳房的大小或形狀改變，有局部凹陷或隆起

3. 乳頭出血或有異常分泌物

4. 乳房皮膚出現橙皮樣，紅腫或潰爛情況

5. 腋下淋巴腺腫大



部分發病症狀是可透過肉眼察覺，如果乳房出現以上徵狀，建議盡早求醫。（圖片: FreePik）

如果想更安心，建議定期進行超聲波檢查，可及早發現並配以適當治療；不但存活率高，更可減低醫療開支，避免不必要的治療及其對身心帶來的負面影響。

禮護醫療提供的 粉紅健康檢查計劃，包含基本體格檢查、乳房及盆腔超聲波掃描、柏氏子宮頸細胞抹片檢查等服務，能有效檢測出多種女性疾病，幫助預防乳癌、子宮頸癌等病症。

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尚醫健康推出的女士專屬定制超聲波、癌風險評估檢查，當中包括乳癌、卵巢癌、脂肪肝風險評估；同時亦可選擇檢驗德國麻疹抗體或超聲波骨質密度，共６８項檢測。不論是準備懷孕的婦女，還是步入中年的女士，都可以度身訂造一個最適合自己的體檢。

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