高血壓｜看到「這組數字」要做血壓日記？6多6少飲食習慣防高血壓

三高盛行率愈來愈嚴重，但在高血壓、高血脂、高血糖中，以高血壓的情況最嚴重，根據調查，台灣18歲以上成年人每4個就有1人是高血壓，由於高血壓與一些重大疾病有關，何時該開始量血壓、如何預防？



台灣網路節目《明欣醫聊事》主持人之一、家醫科醫師陳欣湄指出，每個人都會歷經一些醫療行為，尤其是不管身處任何一個醫療單位，當被醫師告知「你血壓高的180，血壓低的是100時」，很多人都因此覺得「人生崩潰了，我竟然得到高血壓！」

在醫學上有個名詞叫「白袍症候群」，陳欣湄說，就是在一個特殊的情境下血壓會升高，像她在看牙齒的時候，白袍症候群最嚴重，只要聽到機器吱吱聲就會突然血壓飆高。在門診的病患也有同樣的情況，本來沒有高血壓，但一量血壓就180，就會很緊張。

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看到120/80準備量血壓

陳欣湄認為，任何時候量到血壓大於120/80mmHG，就要準備血壓計在家量血壓，並做好血壓日記，才能清楚血壓狀況。目前發現，年紀大、體型肥胖、生活習慣有久坐、抽煙、工作壓力大、外食、有家族遺傳史或曾經因為心血管疾病住院者，都是高血壓的危險群。

任何時候量到血壓大於120/80mmHG，就要準備血壓計在家量血壓，並做好壓血日記，才能清楚血壓狀況。（健康2.0授權使用）

「很多人看到血壓高，就愈量愈緊張、愈量愈高。」她說，其實量血壓跟很多原因有關，包括心情、姿勢、次數。因此，量血壓時有幾個動作要提醒：手臂盡量與心臟同高；手掌心向上，心情自然就放鬆了。另外，血壓計上尤其脈搏（有的以心跳符號表示）常被忽略，上面3個數字都要寫在血壓日記本上才算完整記錄。

牢記722口訣

量血壓有個口訣是「722法則」：「7」連續量7天，「2」每天量2個時段，「2」每次要量2次，相當於早晚各量2次。

陳欣湄解釋，量2次是要取平均值，因為血壓要分早上與晚上，所以要知道哪個時段比較高，就得自己做血壓功課。

▼飲食「6少6多」遠離血壓高（點擊下圖看清！👇👇👇）

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節目另一位主持人台灣營養師宋明樺說，血壓與飲食關係非常大，根據調查發現，台灣人每天鹽分攝取中鈉含量都超標，高血壓盛行率這麼高，與飲食中的鹽分有關。她提供了飲食「6少6多」原則：

6少：少加工食品、少酥脆類零食、少飲酒、少咖啡、少速食與少喝飲料。

宋明樺說，酥脆類零食常是高油脂食物，飲酒會增加舒張壓或收縮壓風險；一天喝3杯咖啡，對血壓是有幫助，但若一天超過5杯，就適得其反。

6多：多蔬果、多全穀類、多喝低脂乳製品、多白肉、多植物油與多辛香料。

宋明樺說，以白肉取代紅肉，例如魚；辛香料就能取代調料。

宋明樺相信，把這「6少6多」融入生活裡，遠離高血壓一點都不難；陳欣湄還提到，適度補充礦物質鈣、鎂、Q10以及油魚，也能提供心血管一些保護性。

▼ 同場加映：在家點樣準確量血壓？正確步驟要點做？（按圖 👇👇👇）：

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▼ 同場加映：測量血壓有7個錯誤，如果不小心在測量時觸犯了，可能會導致血壓失準，造成不必要的恐慌（按圖 👇👇👇）：

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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