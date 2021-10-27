胰臟癌︱為何難發現？死亡率超過8成　年齡高有家族病史6類人高危

提到世界拳王，許多人可能聯想到阿里或是泰臣，但你可知癌症中也有所謂的「癌症之王」？根據台灣衛福部107年（2018年）的癌症登記報告，胰臟的惡性腫瘤發生率並未擠進前10名。令人意外的是，胰臟癌卻位列男性癌症死亡原因的第8位；女性的第5位。

撰文：于承宇 醫學審稿：Hello醫師



其實由於胰臟癌早期幾乎無症狀，但一旦發病後就轉移快、治癒率低，僅有近2成幸運兒存活，因此「癌王」胰臟癌雖不常見，但威脅力道之大，連引領全球電子產品革新的蘋果創辦人喬布斯、精品時尚界的經典人物Karl Lagerfeld等重量級人物，都難逃胰臟癌魔手而相繼辭世。

究竟得到胰臟癌存活率有多少？是否能在胰臟癌初期就診斷出來進行治療？本文將一一介紹胰臟癌的成因、症狀、診斷與治療。

什麼是胰臟？

胰臟又稱為胰腺，是位於後腹膜腔的器官，其主要功能除了大家所熟知的胰島素與升糖素分泌，可負責調控血液中的葡萄糖濃度之外，還具有分泌胰液的功能。胰液內含蛋白酶、澱粉酶等，是人體行消化作用所不可或缺的重要酵素。

▼胰臟癌為什麼難以發現？（按圖看清👇👇👇）

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胰臟的成因就如同許多癌症一樣，沒有標準答案，但如今有許多報告研究顯示，糖尿病、抽煙、酗酒、肥胖等被視為胰臟癌生成的危險因子之一。當胰臟細胞發生癌變就會形成胰臟癌，其中有92%為腺癌，然而其高死亡率主要原因大概可囊括成以下2點：

位置：胰臟所在的後腹膜腔位於脊椎後側，可說是相當隱密的位置，這也造成胰臟發生癌病變時，比較難以及早發現。

症狀不明顯：胰臟癌初期幾乎沒有任何症狀可言，導致許多患者產生不適，前往醫院檢查時才發現病情已經相當嚴重。

胰臟癌的症狀

胰臟癌出現症狀的時候，通常代表腫瘤已經成長到一定大小，若你發現自己有以下疑似胰臟癌的症狀，請一定要儘早前往醫院檢查，避免延誤治療：

黃疸：黃疸可說是胰臟癌病患最常出現的症狀。變大的惡性腫瘤可能壓迫到總膽管，使得肝臟分泌的膽汁無法順利進入小腸分解膽紅素，進而導致黃疸。

患者皮膚和眼白會泛黃，尿液顏色偏棕、大便顏色呈現灰或白色或是因為脂肪無法被分解而浮於水面，另外還可能有皮膚發癢的症狀。

腹痛或背痛：變大的胰臟腫瘤可能會壓迫到其他器官或周圍神經，導致背痛或腹痛。這些症狀通常會慢速推進，導致患者腹痛情形可能長達半年以上，而且會在平躺或伸張脊椎時加劇症狀。

體重異常下降：食慾下降、消化不良都可能導致胰臟癌患者的體重減輕。

噁心、嘔吐：若腫瘤壓迫到胃部，患者可能出現噁心、嘔吐，這也會導致體重下降與降低進食意願。

膽囊、肝臟腫大：當腫瘤壓迫到總膽管，無法輸送出去的膽汁可能會在膽囊積聚，導致膽囊腫大。若腫瘤擴散至肝臟，則會出現肝臟腫大的情形。

糖尿病：雖然較罕見，但胰臟癌可能會破壞胰島素的產生，進而引發糖尿病（Diabetes）。

血栓：在某些狀況下，胰臟癌患者可能會有深層靜脈血栓的問題。患者的小腿可能會腫脹、疼痛，如血栓剝落留到肺部可能導致肺栓塞（Pulmonary embolism）。

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胰臟癌的高風險族群

符合以下狀況者有較高機率罹患胰臟癌：

年齡較高：胰臟癌好發於長者，以60歲以上的患者居多。

胰臟癌家族史：當親戚或家人患有胰臟癌，你的罹癌風險也較一般人高。

基因變異：有PRSS1, SPINK1, CFTR, Chymotrypsin C（CTRC）基因變異者，可能有較高的機率罹患胰臟炎或胰臟癌。其中PRSS1與SPINK1基因變異者更比一般人多出50~80倍罹癌機率，屬於胰臟癌的超高風險群。

值得一提的是，其他還有BRCA1, BRCA2, CDKN2A, MLH1, ATM, TP53這幾種基因變異與胰臟癌相關，不過它們同時也跟其他疾病有所關聯。比如BRCA1和BRCA2變異就是乳癌和卵巢癌的關鍵風險因子。

其他遺傳疾病：例如黑斑瘜肉症候群，又稱珀茨-傑格斯症候群（Peutz–Jeghers syndrome，PJS）或是林奇症候群（ Lynch syndrome ，又稱遺傳性非息肉結直腸癌HNPCC）

胰臟發炎：先前提到部分變異基因會造成遺傳性胰臟炎，然而即便與遺傳無關，胰臟發炎者仍需小心恐有較高機會罹患胰臟癌。

抽煙、酗酒、嗜食加工肉品都可能導致慢性病，提高罹癌風險。

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胰臟癌的診斷方式

多數情況下，健康檢查並不適用於預防胰臟癌，因為常規的檢查幾乎不會特別針對胰臟，這也是為何胰臟癌初期不易發現的原因之一。

胰臟癌的檢查方式主要有以下幾種：

腫瘤標記：又稱腫瘤指數，主要有CEA和CA 19-9兩種，但在檢查準確性上都不太足夠，這是因為患者也可能因為其他疾病而導致腫瘤指數上升。

電腦斷層掃描（CT scan）：提供橫斷面影像，主要用於檢查胰臟癌是否有擴散到周遭的器官。

磁力共振掃描（MRI）：適合觀察胰管和膽管有無病變，也可跟血管攝影一起進行。

超聲波檢查：由於腹痛是胰臟癌的常見症狀之一，如果患者有腹痛情形，通常會用腹部超聲波做初步檢查，若懷疑是胰臟癌，則可能會再做CT或MRI等其他影像檢查。

血管攝影（Angiography）：透過將顯影劑注入血管中，再透過X光照射觀看特定區域的血流有無被阻斷或是有異常增生（可能是為了供給腫瘤而新生的血管）。

內視鏡逆行性膽胰道攝影（ERCP）：從喉嚨放入內視鏡，直到內視鏡抵達小腸前段，以便確認膽管和胰管有無堵塞。此檢查也可以同時採取腫瘤組織，用於活體切片檢查。

活體切片檢查：採取一部份的腫瘤組織透過顯微鏡觀察後，做出進一步判斷（胰臟癌分期或是接下來的療程）。

胰臟癌的分期

胰臟癌的分期（Hello醫師授權使用）

胰臟癌的治療方式

胰臟癌的治療得視情況而定，如果腫瘤可被切除，一般會以手術治療優先。如果腫瘤在胰臟頭部或擴散至十二指腸的話，就可能會使用惠普式手術（Whipple operation，又稱十二指腸切除術）將腫瘤切除；如果腫瘤在胰臟體部或尾部的話，則可能使用胰臟尾部切除術（Distal pancreatectomy）。

胰臟癌預後與存活率皆不佳

前面提過胰臟癌初期不易發現，尤其非胰臟頭部的腫瘤，往往拖到很後期才會因壓迫或擴散而出現明顯症狀，因此許多病人確診後可能已達胰臟癌末期。

根據台灣2018年癌症登記報告，台灣該年診斷為胰臟癌的患者共2,750人，該年死於胰臟癌者則有2,292人，超過8成的高死亡率，可能是因為高達90%的胰臟癌患者無法透過手術根除，導致5年存活率不超過5%。

雖然有全胰臟切除手術（Total pancreatectomy）的方式，但此手術容易破壞內分泌與外分泌機能，因此通常不會採取胰臟全部切除的手術。

對於腫瘤過大、無法根除的胰臟癌末期病患，醫師可能採用放療和化療減緩病人的不適以延續生命，或是透過胃部繞道手術，引流淤積的膽汁到小腸，改善末期患者的生活品質。

胰臟癌如何預防

由於大多數的癌症成因皆不明，建議大家能奉行戒煙、少喝酒、避免接觸化學藥劑、健康飲食、規律運動等健康生活習慣，降低誘發癌症生成的危險因子。不過，胰臟癌狡猾的之處也在於早期幾乎無症狀，檢查也特別繁瑣、發生率低，因此建議有胰臟癌家族史或遺傳基因變異的高風險群，應同時定期安排檢查，以確保早期發現、早期治療的優勢。

對於一般人來說，建議仍應以保持良好生活習慣為重，遠比定期檢查更加實際；同時，時時留心自己的身體變化，若有不適，不妨儘早至醫院檢查。

▼養成以下3種生活習慣，有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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胰臟癌初期症狀不明顯！確診後存活率不到一成

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：死亡率超過8成！「癌王」胰臟癌如何預防？】

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