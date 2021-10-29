肝癌｜肝腫瘤4個月長大一倍！平時無不適做2種檢查可知肝臟健康

65歲胡先生身體硬朗，日前報名醫院舉辦腹部超聲波篩檢活動，竟意外發現右肝有性質不明腫瘤和5.5公分囊腫；40歲李女士也因為參加活動，赫然檢查出中度脂肪肝及左肝性質不明腫瘤，令他們驚呼：「平時根本沒有任何徵兆啊！」醫師提醒，肝癌是沉默殺手，透過抽血與超聲波檢查才能知道肝臟的健康狀況，尤其高風險族群務必定期追蹤。



腹部超聲波檢查9成有異常

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任陳家禹表示，院方日前與財團法人肝病防治學術基金會合作舉辦腹部超聲波檢查活動，發現147位參加者中，異常人數多達132人，比例將近9成，其中更有12位掃到性質不明腫瘤，年齡分布相當廣，從40歲到65歲都有，且皆為首次發現，平時並無不適症狀。

不少民眾透過超聲波螢幕看到腫瘤影像時，心情頓時陷入沈重與錯愕，有人更表示「每天活動都很正常，感覺不到有異狀啊」，有人則說回家之後要立刻通知親朋好友務必抽空篩檢，以免錯過治療黃金時間。

▼肝癌主要症狀：（按圖查看👇👇👇）

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造成肝癌的原因

陳家禹指出，根據台灣衛福部統計，肝癌高居台灣人十大癌症死因第二位，通常是因慢性乙型肝炎及慢性丙型肝炎引起，一旦感染乙、丙肝後，有些人就會轉變為慢性肝炎，再轉變為肝硬化，最後罹患肝癌，「這就是肝病三部曲」。

此外，化學或天然致癌物也與肝癌的發生有關，例如黃麴毒素會增加乙肝患者罹癌的機率，酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，也會提高致癌風險。

肝腫瘤4個月長一倍，2種檢查可知肝臟健康

陳家禹指出，早期肝癌通常沒有症狀，臨床上許多小於5公分的肝癌，大多是在定期身體檢查中無意間發現。通常肝腫瘤長大一倍，需要4個月時間。

想要知道肝臟是否健康，必須靠抽血和腹部超聲波檢查；而降低肝癌死亡率的關鍵在於，必須趁腫瘤尚未長大、出現症狀前，就先揪出病灶，並根除治療。

陳家禹提醒，其實肝癌發現得早，都有機會完全治癒，且目前治療肝癌的方式相當進步，民眾不必過於擔心。建議有肝炎的患者，每6個月要接受抽血及腹部超聲波檢查，肝硬化患者，每3至6個月做一次檢查，才能早期發現肝臟腫瘤，早期治療。

同場加映：護肝食物👇👇👇

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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