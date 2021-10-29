乳癌｜乳房有不明瘀青或潰瘍恐中招？有家族史遲停經8大危險族群

47歲歌手李樂詩罹患乳癌！李樂詩表示，自身有家族癌症史，且她的妹妹也是乳癌患者，因此每年都會定期做健康檢查，去年受疫情影響暫停，今年8月重新檢查時發現胸部有癌細胞。



李樂詩指出，醫生向她說明，她的兩邊乳房都有癌細胞，但其中一邊乳房較不嚴重，因此可選擇切除較嚴重的乳房，另一邊密切追蹤；或是兩乳都切除。李樂詩最後選擇兩乳切除，日前手術已完成出院。

在台灣，乳癌是女性發生率第一名的癌症，台灣台北醫學大學附設醫院乳房外科主任洪進昇表示，家族裡有一位乳癌患者，罹患乳癌的風險是2至5倍。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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乳癌8大危險族群

洪進昇指出，乳癌的高風險族群，除有家族史，一側乳房得過乳癌或曾罹患卵巢癌外，長期服用賀爾蒙藥物、初經早、停經晚、未曾生育、晚生育等，由於一直持續給予賀爾蒙刺激，乳癌風險也會較高。

乳癌初期最常見症狀為摸不出來也看不出來的腫塊

洪進昇說，乳癌常見症狀是摸到腫塊，另外較少見則是皮膚上的症狀，如有橘皮變化，或是乳頭有異常分泌物，尤其是出血，乳房上有不明瘀青或潰瘍，或乳房上血管靜脈較明顯，這些都會懷疑是乳癌，洪說，這些都是中後期的乳癌病徵，其實乳癌最常發生的初期症狀是「摸不出來也看不出來的硬塊」。

基因檢測可知道轉移及復發機率

目前台灣政府補助45至69歲及40至44歲有乳癌家族史的婦女，每2年接受一次乳房X光攝影檢查，只要早期發現，早期接受治療，5年存活率都有9成左右。洪進昇說，乳癌手術後可透過基因檢測了解癌症轉移及復發的機率，洪補充，切除腫塊後，體內可能存留肉眼看不見的癌細胞，因此可透過取下的腫塊組織進行基因檢測，若發現是低風險以藥物治療即可；若癌細胞已被打開，則進行更積極的化放療輔以更久的賀爾蒙治療。

▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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