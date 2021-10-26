新冠肺炎｜日專家拆解新冠11個迷思 易感冒就易感染新冠？

新冠疫情在香港已經受控制，但仍然都不能掉以輕心。日本的新疫疫情亦開始緩和，東京的確診數字連續兩星期跌至100人以下，日本節目《世界一受けたい授業》請來3位專家，解答一系列關於新冠的迷思，希望大家更好的預防感染。



日本節目《世界一受けたい授業》請來3位專家，解答一系列關於新冠的迷思，希望大家更好的預防感染，切忌掉以輕心。（《世界一受けたい授業》截圖）

▼日專家拆解11個新冠肺炎的迷思（點擊查看👇👇👇）

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1. 易感冒的人是不是更易患上新冠肺炎？

答案是「否」。專家指出，目前並沒有任何證據顯示容易感冒的人，會更大可能性染上新冠肺炎。相反，不容易感冒的人亦不見得不會染上新冠肺炎。

2. 長頭髮的人會更易染上新冠肺炎？

在場有嘉賓認為這跟花粉一樣，頭髮長的話會沾染更多細菌。然而，專家指出如果頭髮沾染了很多細菌的話，臉上都已經沾染了很多，所以實際而言，長頭髮還是平頭差別並不大。

如果頭髮沾染了很多細菌的話，臉上都已經沾染了很多，實際而言差別不大。（《世界一受けたい授業》截圖）

3. 肥人和瘦人都接種同樣劑量的疫苗可以嗎？

3位專家異口同聲的表示「沒問題」，原因是肌肉注射並不是要令藥物作用於全身，而是要令身體局部的地方有免疫反應，所以體重的多少不會有太大的影響。

然而，同場的另一位專家表示其實可以就着體重而微調劑量也是好的，但現時為了盡快將疫苗送到世界各地，平衡了效果和安全性後，才統一成現在使用的劑量。專家預計將來的做法可能是以70公斤的體重為中位，就接種者的體重多與少而調整劑量。

專家預計將來可能是以70公斤的體重為中位，就接種者的體重多與少調整劑量。（《世界一受けたい授業》截圖）

4. 蒜頭可不可以預防新冠病毒？

在外國都曾經有一段時期盛傳蒜頭可以預防新冠病毒，於是出現搶購潮。不過專家指出，在世界衛生組織的官網都提到，蒜頭不能預防新冠，而目前亦未有任何研究足以證明哪一種食物能有效預防新冠。

5. 一次過戴兩個口罩有效嗎？

專家指，口罩的作用是透過臉和口罩緊貼才能發揮，所以戴了一個口罩後，在面上再多戴上一個，能進一步施壓，令口罩可以和臉部更加緊貼，以達到預防功效。然而，專家重申，其實戴一個口罩就足夠，最好還是選一個適合自己臉部形狀和大小的口罩。

▼接種疫苗10大疑問 （按圖了解👇👇👇）：

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6. 現金交易的時候，感染的風險很高？

有人會認為現金每日都經過很多人的手裏，所以會沾上很多病菌。就此，專家亦同意如果有感染者對着鈔票打噴嚏，或者是用手摸過，是有可能令紙幣表面沾到病毒。但是，因為接觸這些受污染的物件而被感染的情況是非常稀有的，只要勤洗手，就不用擔心這個問題。

接觸感染的情況非常稀有的，只要勤洗手，就不用擔心這個問題。（《世界一受けたい授業》截圖）

7. 高齡人士是否更易染上新冠肺炎？

答案是「否」。專家強調，不論是任何一個年齡層都一樣會患上新冠肺炎，而性別亦不是一個因素。再者，如果是單就每日更新的確診資料來說，其實20-39歲的感染率是最高的，所以真正會增加受感染風險的是從事高危活動，比如是經常外出、從事服務業或飲食業等，經常要與他人接觸，就會令感染的風險提高。

真正會增加受感染風險的是從事高危活動，比如是經常外出、從事服務業或飲食業等。（《世界一受けたい授業》截圖）

不過，專家補充，雖然任何年齡層的人都同樣會感染新冠，但年長人士更加要小心的是受感染之後的情況。因為65歲以上的人士在受感染後重症、入險，甚至是病逝的風險的確較高。

8. 往後接種第三針疫苗是不是更好？

節目引用厚生勞動省的資料，顯示接種兩劑疫苗的人確診新冠肺炎的機率較從未接種，或只接種一劑的人低。專家解釋，隨着時間的過去，疫苗的效用會越來越弱，要再一次提升對抗病毒的免疫力，就需要接種第三劑疫苗，尤其是高齡人士和長期病患者，接種第三劑疫苗會更安全。

接種兩劑疫苗的人確診新冠肺炎的機率較從未接種，或只接種一劑的人低。（《世界一受けたい授業》截圖）

9. 女性在感染新冠肺炎後較容易出現後遺症？

專家引用日本國立國際醫療研究中心的調查，指女性較男性更易出現後遺症，比如是：易倦、味覺及嗅覺失靈、脫毛等，都是女性更常在新冠肺炎康復後出現的後遺症。

10. 接種疫苗後，女性較易出現副作用？

專家引用厚生勞動省的資料，證明女性較男性更易出現疫苗接種後的副作用，而其實除了女性之外，年輕的人、曾感染過新冠肺炎的人，這些類別的人士也會出現較強烈的副作用。

▼施打mRNA疫苗五大常見皮膚副作用及緩解方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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11. 接種疫苗後的副作用越強，效用越大？

專家指，副作用的出現和疫苗本身的效果並沒有關係，所以沒有出現副作用也不等於疫苗沒效果。

（資料來源：《世界一受けたい授業》）