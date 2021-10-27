抗衰老｜不用逆轉時空　衰老竟然可「治療」？幾個習慣即可長壽

最近電影《詭老》（Old）上畫，戲中眾人無緣無故地急速衰老，令人反思時間與親人的關係等。現實世界中，我們當然不可能會在一瞬間變得垂垂老矣，但逐漸變老都是我們逃不過的事實。自古至今，人類一直尋找阻止或延緩衰老的方法，最近就有美國的遺傳學家指出原來衰老跟病一樣，是可以被「治癒」，他更提出只要維持幾個簡單的生活習慣，就可擁有更長久和更健康的生活。本文將探討延緩衰老的可能性以及現時如何透過生活方式達到目的。



電影《詭老》講述戲中眾人無緣無故地急速衰老，令人反思時間與親人的關係等。現實世界中，人類亦一直在尋找阻止或延緩衰老的方法。（圖片：adorocinema）

衰老或非必然 阻止細胞老化可能是關鍵

現時大部分針對衰老的醫學研究並非為了令人類長生不老，而是希望令人類活得更長久同時更健康。整體而言，廿一世紀的人類已比過去更長壽，香港已連續7年蟬聯全球最長壽地區，男性平均84.65歲，女性則平均89.6歲；加上醫療水平進步，令美國遺傳學家David Sinclair相信，未來將可能用藥物來治療衰老。

近年開始有人提出衰老或者並非必然，科學家亦開始主張應該將衰老當作疾病看待，從而研究治療方法。（圖片：pxfuel）

衰老即是人體細胞老化的速度快於新生速度，過程中所造成的損傷會從細胞逐步擴展至組織、器官，直到最後影響整個人體機能。因此科學家認為讓老化的細胞恢復活力，變回年輕細胞，可能是延緩衰老的關鍵。此外，新生細胞是由幹細胞負責分化出來，因此科學家指另一個對抗衰老的方法是在年輕時把健康的幹細胞凍存起來，等到將來有需要時再使用。

科學家指其中一個對抗衰老的方法是在年輕時把健康的幹細胞凍存起來，等到將來有需要時再使用。（圖片：newsbook）

器官衰竭致衰老 3D打印器官或成出路

此外，細胞老化最直接就是令器官的機能衰竭，引發心臟、肺和肝臟等器官疾病，間接導致死亡。要對抗衰老需要讓身體各個器官保持健康，否則獲得健康的心臟移植但腎臟卻有病，同樣無法達至目的。因此，科學家也一直都在研究如何製造人體器官，而3D打印就是目前其中一個可能性。

透過電腦掃描造出「模具」，再以細胞作為「墨水」，便能夠打印出尺寸和形狀都與病人身體匹配的器官。除了內臟之外，3D打印技術理論上更可以製造出耳朵、皮膚等各種器官部位。

除了內臟之外，3D打印技術理論上更可以製造出耳朵、皮膚等各種器官部位。（圖片：sci101）

正確的生活方式可延緩衰老 飲食有莫大關係

除了依賴醫學科技之外，科學家亦發現生活方式對延緩衰老有巨大影響，他們從長壽人士身上發現，「正確的飲食、運動及心態」可以大幅降低人體老化的速度。其中英國長壽專家Norman Lazarus以及作為最長壽國家的日本是相當值得參考的例子。Norman Lazarus教授已84歲高齡，但體能和免疫機能卻相當於20歲。飲食方面，他表示減少卡路里攝取量很重要，他將每天的卡路里攝取量嚴格控制在1800卡路里，而且從不吃零食，也不愛吃甜品或飲酒。

Norman Lazarus教授已84歲高齡，但體能和免疫機能卻相當於20歲。（圖片：bbc）

至於日本是全球平均壽命最高的國家。科學家發現日本料理含豐富米飯、海藻、海鮮、蔬菜、大豆類和發酵調味料，而且烹飪方法通常是清蒸或慢燉，絕少油炸；調味料方面味濃而量少，而且少糖少鹽。日本各地區當中，以沖繩最多百歲老人，而且當中極少患心血管疾病、癌症、糖尿病和腦退化症等老年疾病，並有能力獨立生活。研究發現，沖繩的飲食習慣是低蛋白質、高碳水化合物，而這種飲食有助減低多種老年疾病的風險。加上沖繩人的吸煙率很低。

此外，「地中海飲食」也一直是人們口中的長壽飲食。這種飲食方式是指地中海地區國家的傳統飲食型態，特色是低脂，多蔬果、堅果、橄欖油、天然穀物及適量紅酒，這些食物含豐富「多酚」，這種抗氧化物正是抗衰老的重要元素。

「地中海飲食」一直是人們口中的長壽飲食。這種飲食方式的特色是低脂，多蔬果、堅果、橄欖油、天然穀物及適量紅酒。（圖片：careonline）

運動有助維持腦部健康 社交帶來心理健康

運動是預防身心衰老的不二法門。運動能為全身上下內外帶來正面影響，包括增強肌肉和肺部、促進血液循環、增強免疫力、改善荷爾蒙系統、降低膽固醇和提升身體各個器官的功能。研究發現運動有助腦部的海馬體變大，扭轉隨年紀增長而縮小的自然定律。海馬體是大腦的記憶中心，一般是會隨年紀增長而逐年萎縮1％，但研究卻發現長期保持運動可以令海馬體一年變大2%。

心態方面，樂觀心態和「主觀年齡」對延遲衰老十分重要。研究發現，保持樂觀可令心理健康狀況較好，因而也提升生理健康。樂觀者的平均壽命比悲觀者高11-15%，而且前者活到85歲或以上的可能性更大。覺得自己比實際年齡年輕的人也會較長壽，而覺得自己比實際年齡大8到13歲的人，死亡風險高18-25%。

Norman Lazarus教授生活積極正面，高齡的他仍繼續寫書、做研究，保持大腦活躍。社交也有助維持心理健康，研究也指出，沖繩的社區關係緊密，居民直到老年階段仍擁有豐富的社交生活，令身心保持健康。

沖繩的社區關係緊密，居民直到老年階段仍擁有豐富的社交生活，令身心保持健康。（圖片：cw.com.tw）

雖然現時科學研究尚未有一個完整結論令人類壽命可大幅延長，但維持良好的生活習慣終歸會對我們的身體健康有幫助。

Reference:HK01,BBC,Frontiers