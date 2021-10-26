預防乳癌｜亂食補品更傷身8大戒條要注意　2大補血益氣湯水助預防

乳癌為本港女性中的第三號癌症殺手，部份不良日常習慣例如煙酒、重口味飲食更甚或成為患癌的高風險徵兆！註冊中醫師盧光華指，預防乳癌其實應在日常飲食入手，加以湯水補氣益血，提升預防的功效。



乳癌在中醫角度屬於「乳岩」的範疇。註冊中醫師盧光華解釋，古代時已有乳癌的記載，「乳岩」首見於南宋醫家陳自明所著《婦人大全良方》一書中。此外還有稱「奶岩」、「石奶」、「翻花石榴發」、「乳石」等。

▼乳癌知多少（按圖👇👇👇）

乳癌的特點是乳房部出現無痛、無熱、皮色不變而質地堅硬的腫塊，推之不移，表面不光滑，凹凸不平，或乳頭出血，晚期潰爛，凹如泛蓮。

中醫角度裏，乳癌的發病機理常因於情志失調、飲食不節、冲任不調、外感風寒之氣，或先天禀賦不足所致，引起身體陰陽平衡失調、臟腑失和而發病。

預防乳癌由飲食入手

肥胖、煙酒雖說是乳癌的高風險因素，但更要注意的是日常飲食習慣。盧醫師指，建議以下8戒。

▼日常飲食習慣有甚麼要注意？（按圖👇👇👇）

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1. 不吃黴變的糧食，或已腐爛變質的生、熟食物

2. 不吃燒焦的魚、肉

3. 不吃過燙口和刺激性大的食物

4. 不吃被農藥等污染的瓜菜和食物

5. 少吃高溫油炸食品

6. 少吃鹽醃、煙燻、柴炭火直接烘烤的食品

7. 少喝酒，不吸煙

8. 少吃誘發疾病、引起舊病復發、使病情加重的食物（發物）：

燕窩、雪蛤膏、公雞、豬頭肉、無鱗魚、黃豆類製品



肥胖、煙酒雖說是乳癌的高風險因素，但更要注意的是日常飲食習慣。( Getty Images )

補血益氣湯水防乳癌

除此之外，盧醫師亦稱多喝湯水有助預防癌症。

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1. 黨參黃耆烏雞湯

材料：黨參、黃芪各2兩，烏雞1隻

製法：烏雞洗淨去肉髒，在鍋中加入藥材、烏雞、水；大火滾15分鐘，再用細火煮1小時。

功能：補氣益血，加強身體機能，減低患癌風險。亦適用於癌症放、化療期間或放、化療後血象下降，方中藥物都有促進造血功能作用，能使紅細胞數目及血紅蛋白明顯增加，對放化療引起之血細胞減少，亦有升高作用。

2. 蟲草耆杞大棗湯

材料：冬蟲夏草3錢，黃耆1兩，枸杞子5錢，大棗10枚，瘦肉適量

製法：將上述藥材洗乾淨，加入水與瘦肉同煮；大火先滾10至15分鐘，後用小火煮1小時。

功能：補肝腎，益氣血，適用於平常肝腎不足，氣血虧虛而見頭目眩暈，腰痛腳軟，食少體倦等症。並能提高免疫力，使癌症發生機會減低。

▼同場加映，兩款預防乳癌茶飲湯水（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映，乳癌症狀（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，其他增患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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