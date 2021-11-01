坐姿健康｜梳化攤坐隨時傷腰傷內臟? 日專家教你坐姿紓緩久坐痠痛

腰痛、肩緊膊痛，甚至是食道炎，這些症狀都可能是因為你日常的坐姿不正確所致。有見及此，日本節目《林修の今でしょ！講座》請來專家講解日常不良的坐姿怎樣「牽一髮動全身」，教曉大家分別在梳化和椅子應該怎樣坐才不會損害血管、骨骼和內臟。



專家在開始講解正確坐姿之前，就先提醒大家在坐姿以外，久坐亦會對身體造成損害，應該每30分鐘至一小時就站一站起來，刺激血液循環。就算未能站起來，都應該在原位提腿，稍微活動一下雙腳。

可以每半小時至一小時站一站起來，一定要坐下的情況可以間中活動一下腳踝。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

梳化坐姿

▼梳化坐姿正確和錯誤的示範，大家可以留意自己有沒有犯了同一樣的問題（按圖了解👇👇👇）

+ 10

正確坐姿

科學上最理想的梳化坐姿，就是坐好後靠着椅背。表面上好似90度坐着不倚靠椅背更好，但其實這樣也會對腰椎造成負擔。相反，梳化或者椅子的椅背其實已經經過長年的計算，大多被製成最理想的角度。

梳化或者椅子的椅背其實已經經過長年的計算，大多被製成最理想的角度。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

假如坐到最入的時候腳會不到地，可以加一張矮凳踩着，以防因為雙腳凌空而難以發力挺直腰背。如果本身就受腰痛問題困擾，可以透過摺毛巾或者用坐墊支撐腰背。

如果本身就受腰痛問題困擾，可以透過摺毛巾或者用坐墊支撐腰背。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

常見錯誤坐姿

1. 淺坐頸靠椅背



這樣的坐法看起來很自在，但其實這會對腰椎和頸椎造成壓力，有可能造成腰椎間盤突出、頸椎間盤突出或血栓塞。

攤坐有違脊柱本來的曲線，令椎間板受壓，長此下去會刺激到旁邊的神經線，引致腰痛，或者是下半身腿部麻痺。而且，這樣蜷曲的姿勢會壓迫到內臟，導致血液循環不良，長遠可造成其他疾病。

▼久坐對健康有什麼影響？﹙按圖了解👇👇👇﹚

+ 8

相關文章：腰痛心臟病性功能降11種久坐危機 4動作助紓緩日坐勿逾幾小時？

2. 手肘撐着側身坐



這樣的坐姿會導致脊柱側彎，將來更有可能影響步行能力。

原本垂直的脊骨，因為側坐靠着梳化的緣故，會形成不自然的側彎。專家指，如果只是短時間的話也沒關係，但如果是長時間習慣這樣的坐姿，會令身體左右邊的肌肉鬆緊不一，甚至連骨架都受影響。

長期左右不平衡的姿勢也會壓迫到神經，同樣會導致腿部麻痺、肌肉不足。

3. 蹺腳坐



專家指出，有資料顯示，每日有4小時以上翹腳坐的話，會令盆骨和脊骨等歪斜，對內臟造成傷害。因此，專家建議戒掉翹腳的習慣，假如真的戒不掉，可以間中交替左右腳來翹，切忌長期維持着同一個姿勢。

▼盤骨移位是什麼？有什麼原因？（點擊下圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：腰痛｜30歲高低膊彎腰痛因盤骨移位 4類人高危蹺腳才舒服是警號!

椅子坐姿

▼平常坐椅子以及食飯的時候正確和錯誤的示範，腳不碰地原來會影響咀嚼？（按圖了解👇👇👇）

+ 7

正確坐姿

首先和坐梳化一樣，坐在椅子都一樣要緊靠椅背，如果是食飯的時候，就最好和桌子有兩個拳頭的距離，否則太遠就有可能導致駝背。接着，要注意雙腳能不能着地，如果是浮起來的話會難以平衡，影響咀嚼。

▼3招紓緩久坐痠痛（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：每日3分鐘｜久坐腰痠頸梗這樣翹腳紓緩屁股痛？必學3招輕鬆伸展

常見錯誤坐姿

1. 用手撐枱向前趴



習慣用手撐着枱面摀前坐的人，這一樣會令腰椎往相反的方向彎曲，小心引起腰椎間盤突出。如果是有時太累，一個不小心趴在桌子上睡覺，更會對頸椎造成壓力，連帶引起頸椎間盤突出。

如果食飯時駝背會令胸口屈曲，間接對橫隔膜及內臟等器官造成壓力。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 駝背



食飯的時候大多人都會坐在椅子上，但如果這個時候駝背，就會令胸口屈曲，間接對橫隔膜及內臟等器官造成壓力。同時間由於進食時胃會分泌胃酸，而駝背就會令胃酸倒流，長遠會令食道發炎，引起火燒心、消化不良、食道出血等症狀。

若然你進食期間會有胃酸湧上口腔，或者飯後經常打嗝，就要留意了。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）