血癌｜9歲血癌女童急需骨髓移植　捐贈造血幹細胞３大好處助救人

9歲女童沈珺妍（Charlotte）近日患上血癌，目前於啟德兒童醫院接受治療，由於化療未有效控制病情，急需兩周內物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。其母好友於網上呼籲市民前往紅十字會登記成為「周邊血幹細胞及骨髓捐贈者」。到底周邊血幹細胞捐贈是甚麼？過程又是怎樣？



沈媽媽好友Mandy帖文表示，Charlotte一向無大病，但8月尾突然高燒不退，驗血後更確診罹患骨髓性白血病（血癌），其後轉往啟德兒童醫院就醫。Mandy稱：「這件事她的家人頓感晴天霹靂，小朋友忍受對化療的折磨，父母更心傷因為化療未有效控制病情，惟現時靠10000分之一機會，爭分奪秒，希望覓得合適捐贈者」。

9歲女童沈珺妍（Charlotte）近日患上血癌，急需兩周內物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。(facebook圖片)

Mandy指，在疫情期間因没有海外聯繫，只靠本港骨髓資料庫配對，懇請市民幫忙親身前往紅十字會登記成為「周邊血幹細胞捐贈及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。紅十字會將進行配對，如確定為合適捐贈者，將獲通知進行進一步配對及身體檢查，「希望兩星期內可物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。」

Mandy續稱，「我的好友一直是位超級好媽媽，對女兒十分重視，誇張到自女兒出生後，9年間不敢約朋友去晚飯，珍惜每一刻工作後去回家陪女兒做功課聊天。」她冀望市民廣傳訊息，鼓勵身邊18至50歲親友前往捐血及登記成為捐贈者。「捐髓者的無私貢獻，能把陷入谷底的Charlotte 一家，帶來生命的曙光，萬分感激。」

相關文章：9歲女童患血癌急需骨髓移植 親友呼籲市民登記成捐贈者

沈媽媽好友Mandy懇請市民幫忙親身前往紅十字會登記成為「周邊血幹細胞捐贈及骨髓捐贈者」。(facebook圖片)

白血病知多啲

白血病（Leukaemia），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。此病為香港十大癌症之一，排行第九。

+ 26

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

+ 1

貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促



反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤



經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多



相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛



個別患者可能完全沒有症狀，驗血才發覺有白血病。

捐贈造血幹細胞助有需要人士

根據香港紅十字會輸血服務中心網站資料，現時除傳統的骨髓捐贈外，造血幹細胞亦可透過血液分離機從捐髓者的周邊血抽取。

▼捐贈造血幹細胞過程知多啲（按圖👇👇👇）

+ 1

其實整個捐贈過程需要三至四小時完成，不需進行全身麻醉。而在正常情況下，因為血液中的造血幹細胞含量非常低，捐贈前3天需要注射粒細胞集落刺激因子(G-CSF)，才能將骨髓之造血幹細胞驅趕至周邊血來便於收集，現時被各主要國家衛生主管機關核准常規使用。

造血幹細胞是經由血液分離機取得，過程與一般捐血類似(如成分捐血捐贈血漿和血小板)。 白血球生長激素(G-CSF)普遍應用於很多病患，如癌症病患接受化學治療或造血幹細胞移植後，使用白血球生長激素(G-CSF)使白血球數目提高。但是如果提取的造血幹細胞數量不足夠，捐贈者或需要進行第兩次的血液分離程序。

相關文章：【身體檢查】肝癌肺癌乳癌檢查幾時做？一文看清7種癌症篩檢詳情