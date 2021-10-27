新冠疫苗｜養和：兩疫苗抗體數月後均下跌 復必泰跌幅少拋離科興

本港新冠疫苗接種計劃自今年2月下旬展開至今，全港已有逾440萬人接種了第二劑疫苗，當中包括復必泰及科興疫苗，不過兩款疫苗的效用似乎有所差異。養和醫院近日發表研究指，復必泰及科興疫苗在經接種後，兩者在人體內的抗體及替代中和抗體水平在三個月後都大幅下跌，但復必泰仍可維持較高抗體水平。

養和醫院近日發表新冠疫苗抗體水平的研究。(資料圖片)

兩疫苗抗體IgG水平相差逾10倍

養和醫院早前招募醫護人員進行疫苗注射研究，其中有197人接種科興疫苗，100人打復必泰疫苗。研究分別透過抗體IgG水平中位數及替代中和抗體等指標，分析復必泰及科興疫苗在經接種三個月後，兩者在身體內的抗體水平。

▼養和醫院近日公佈科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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抗體IgG水平：

抗體又稱免疫球蛋白是人體免疫系統重要的元素，常見的抗體包括免疫球蛋白M（IgM）及免疫球蛋白G（IgG），當中免疫球蛋白G會在細菌或病毒入侵時，為身體產生較長效的保護。



研究結果發現，絕大部份人的抗體都驗出陽性，不過抗體水平隨時間快速下跌，當中科興疫苗的抗體IgG水平中位數，完成第二針兩周時達721.3AU/mL，第12周時跌至253.6AU/mL。

復必泰疫苗第二周時達9704.15AU/mL，第12周時跌到2840.25AU/mL，數據比科興疫苗第12周時的抗體水平多約11倍。

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科興替代中和抗體水平三周後暴跌

替代中和抗體水平方面，接種第二針科興疫苗人士兩周時有94.4%人驗到陽性，但到第12周就跌至62.4%。

復必泰疫苗兩周時100%人都驗到陽性，第12周時仍然有99%人驗到，跌幅較科興少。研究提到，222人打兩針後12周仍然驗到替代中和抗體，原因是他們較年輕。

替代中和抗體：

抗體阻止病毒感染細胞的能力



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梁子超：不代表疫苗無用

對於研究結果，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，隨着時間推移，身體內的抗體水平下降是必然的，因為身體不存在病毒抗原，故亦不會不斷產生抗體，籲外界無需過度演繹及認為疫苗無用。

他強調，接種疫苗後更為重要的其實身體對記憶細胞的保護，當病毒來襲，疫苗可讓體內的記憶細胞迅速產生新軍隊應付，從而及早堵截感染或降低嚴重病徵出現的機會。