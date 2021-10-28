銀屑病唔止影響皮膚？ 各方面挫折易形成累積生活障礙

銀屑病對患者所造成的影響往往超越皮肉之苦，他們的身體外觀、心理、情緒、社交生活等，會隨病情的發展觸發自身的負面情緒、社交，繼而影響學業、事業、感情等，醫學界稱之為造成「累積生活障礙」。有皮膚科專科醫生說醫學上並未有方法根治銀屑病，但及早使用有效藥物，很大機會可以幫助患者的皮膚、情緒、人生重回正軌，避免出現累積生活障礙，提升生活質素。

銀屑病的症狀可遍及全身多處皮膚。(Getty Images)

本港目前有逾兩萬名患者

每年10月29日是世界銀屑病日， 香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生說，銀屑病在港不算罕見，大約每300人便有一名患者，料目前有逾兩萬名銀屑病患者。他續說，此症可遍及全身多處皮膚，例如頭皮型銀屑病，即銀屑斑塊出現在頭部，患者的頭皮會乾燥、痕癢和有大量皮屑，容易引來歧視目光；另一種是指甲銀屑病，患者的指甲表面會有不規則點蝕、從指甲床中分離、下圓形區域變色、增厚，影響外觀，或被誤以爲是傳染病。

如果患者的病情控制不理想，更有可能引致其他疾病，例如皮膚感染、抑鬱或焦慮、關節炎、心血管疾病等，更甚會造成「累積生活障礙」。皮膚科專科何家強醫生解釋，銀屑病患者所遇到的困難並非單一，而是像「骨牌」般，人生階段一關影響一關，接連遭受挫折。何續說，20至30歲的年輕人是銀屑病的其中一個發病高峰，而且銀屑病並未有根治之法，即意味這群患者在往後數十年人生將要與銀屑病共處。

頭皮型銀屑病的患者頭皮會乾燥、痕癢和出現大量皮屑。(Getty Images)

生物製劑療法療效可持續逾3年

以往因為銀屑病治療有一定局限，治療目標主要是改善病情。但隨著藥物進步，最新的治療目標是「清除銀屑」，即達致PASI（國際醫學界量度銀屑病面積及嚴重程度所得出的指數）90或100（即90%及100%改善）。陳厚毅醫生說，病情輕微者大多會先使用外用藥物，例如類固醇藥物，第二類則使用俗稱「照燈」的光學治療。病情中度至嚴重者，部分或需服用藥物以抑制免疫系統，雖有一定效用但副作用較多，如易受感染、損害肝臟或腎臟等。

最新的治療方法是生物製劑，能有效針對身體過多的發炎因子。陳厚毅醫生說，市面上有多種生物製劑，包括較早期出現的抗TNF-α生物製劑，較新型的有抗白細胞介素-17、23生物製劑。他引述外國臨床研究，其中一種抗白細胞介素-23生物製劑，穩定療效可持續超過3年，患者連續使用172週後，88%仍可維持PASI90，63%人更達到PASI100，藥效持久有效。

皮膚科專科陳厚毅醫生、香港銀屑病友會主席黎慶坤及皮膚科專科何家強醫生。(左起)

患者曾遭誤診為濕疹變「宅男」

香港銀屑病友會主席黎慶坤患上此症多年，初時病徵在頭皮及耳背出現，醫生更一度斷錯症，誤以為是濕疹治療，直言心情頗受影響。

其後經診斷後，銀屑病已分布在他身體上逾20處地方，他曾因外觀問題，試過夏天穿長袖外出，更有段時間做「宅男」生活，進一步影響情緒。他認為，現時已有藥效理想的治療，呼籲患者應「病向淺中醫」，切勿逃避，以免出現「雪球效應」，令患者人生道路越來越困難。