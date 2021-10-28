第三針｜政府專家籲三類人士優先打 建議科興接種者溝打復必泰

本港新冠疫苗接種計劃自今年2月下旬展開至今，全港已有逾440萬人接種了第二劑疫苗。衞生防護中心轄下的聯合科學委員會周三晚（27日）亦表示，建議特定群組人士接種第3針加強劑新冠疫苗，當中包括免疫系統失調人士、長者等高危群組；他們若已接種兩針科興疫苗，接種第三針時亦建議考慮轉打復必泰。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會10月27日舉行聯席會議，決定部份高危群組人士要接種第三針疫苗。左起：劉宇隆、徐樂堅、許樹昌。(歐嘉樂攝)

長者、長期病患等優先打第3針

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會周三舉行聯席會議，衞生防護中心總監徐樂堅、兩個科學委員會主席劉宇隆及許樹昌於會議後會見傳媒。

許樹昌醫生會後建議，以下三類人士可優先接種第3針新冠疫苗：

▼政府科學委員會第三針建議（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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1. 免疫系統失調者

．癌症病人

．愛滋病患者

．接受器官移植病人

．風濕患者等



2. 較高感染風險人士

．60歲或以上長者

．長期病患者

．醫護人員



3. 工作環境有較高暴露風險的員工

．跨境司機

．機組人員

．機場工作人員

．酒店員工

．安老院舍員工等



▼同場加映，養和醫院近日公佈科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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建議第3針打復必泰

委員會建議，免疫系統失調者的第2針和第3針疫苗接種時間，要相隔最少4星期，而首兩針接種科興的話，可以考慮第三針轉打復必泰。許樹昌醫生對此解釋指，由於過去不少文獻顯示轉打復必泰所產生的抗體水平會更高，不過強調科興並非無效。

至於其他兩類人士，許樹昌醫生表示他們可在接種第2針後6個月才打第3針，如相關人士之前已打兩針科興，第三針可考慮轉打復必泰；如相關人士之前已打兩針復必泰，第三針可續打復必泰，但不建議轉打科興，因為未見會出現更佳效果。除非他們在打首兩針復必泰後曾出現呼吸困難等嚴重過敏反應，第三針才有需要轉打科興。

▼同場加映：新冠肺炎的患者會出現其他不常見病徵，若不為意，容易忽略 （按圖 👇👇👇）

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許樹昌醫生指，免疫力低人士例如癌症、風濕、愛滋病等，都有需要接種第三針。(歐嘉樂攝)

許樹昌：有機會每年均需接種新冠疫苗

對於聯合科學委員會建議已打兩針科興者選擇「溝針」轉打復必泰，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆周四（28日）接受電台訪問時指，因各研究數據均顯示復必泰抗體水平較高，但強調市民可因應自身考慮抉擇，接種三針科興亦同可預防重症，又期望港府盡快落實第3針的接種安排，宜快不宜慢，勿拖延至年底後始開打。

許樹昌醫生同日亦在同一場合指，在三類優先群組以外的市民，日後都要接種第三劑疫苗，強調世界多國面對Delta變種病毒傳播，都正安排接種第三針，日後更有機會需每年接種新冠疫苗。