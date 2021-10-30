嘴唇顏色｜貧血時嘴唇會變白甚至藍紫色？5狀態反映各項健康問題

嘴唇不只是皮膚、也是血管豐富的地方，狀態如何其實也反應了我們身體的健康。



透過觀察顏色、形狀，可以看出不同的5種狀態。

▼嘴唇5狀態反映出的問題（按圖看清👇👇👇）

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一、嘴唇紅腫

如果嘴唇突然紅腫、脹痛，很可能是所謂的「血管性水腫」，也就是過敏反應的一種，就像是有人吃到蝦子會全身起紅疹一樣。

因為嘴唇血管多，又是身體的第一道防線，會接觸很多其他的東西，所以特別容易腫起來，不過血管性水腫最常見的是「突然」的發作，但只要冰敷、多喝水，2~3天內一定會好；再來，多半是跟著蕁麻疹一起發作，另外也有人是因為吃了止痛藥而過敏。

二、嘴唇變成白色，或是藍紫色

貧血的時候，因為身體缺乏血流，所以皮膚、眼睛、指甲甲床會顯得很蒼白，尤其是嘴唇，最明顯可以看到，如果嘴唇變白，不是因為貧血，就是血液循環不良造成的。

而心臟的血流會經由肺動脈到達肺部，再將獲得的氧氣送到全身，但如果這條循環出現問題，就會造成全身缺氧、缺血，除了變成白色之外，如果更嚴重一點，嘴唇甚至會因為缺氧而呈現藍色。

不過通常如果是心肺功能的問題，或是貧血，還會有頭暈、動一下就喘等症狀，比較容易判斷，如果有這些症狀，也建議及早去做心肺功能的檢查。

同場加映，唇皰疹、口角炎不同之處（按圖看清👇👇👇）：

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三、嘴唇脫皮變乾

嘴唇脫皮除了缺水之外，也可能是因為嘴唇皮膚防護力變差，或是有發炎的狀況，像是酒糟性皮膚炎就會造成皮膚不斷脫皮的症狀。可以先從多喝水開始，如果喝水沒有改善，再去皮膚科診所檢查。

四、嘴唇口角炎

「口角炎」就是在嘴角皺褶的地方產生發炎反應，通常是因為維他命B雜不夠、或是睡眠不足，造成自身的免疫力下降；一開始會刺痛、紅腫，但只要多喝水、補充維他命B雜、多休息就，大概1~2個星期左右會痊癒。

五、唇皰疹

唇皰疹也是免疫力不足的象徵，但跟口角炎不同，「唇皰疹」是「皰疹病毒」感染造成的，通常是因為跟其他人共用物品而造成感染。而皰疹病毒就會潛伏在身體裡，只要身體虛弱、免疫力不足，或是勞累的時候就會發作。

跟口角炎雖然一樣都會造成刺痛、紅腫的發炎，但唇皰疹比較容易長水泡，而水泡裡面就是滿滿的病毒，所以水泡不能隨便弄破，免得感染，甚至擴散到其他地方；所以建議長出水泡的時候就到皮膚科進行治療，免得感染到整張臉都是。

唇部護理八大疑問（按圖了解）：

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