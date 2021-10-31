養生保健｜5招強化人體自癒力　發燒、小傷口、腹瀉可以不藥而癒

人體裡有一位優秀的醫生，就正是「自癒系統」。它可以快速地捕捉到人體一切異常的信號，馬上調整人體的各種功能，並及時啟動在藥店中的各種激素，來進行調製藥方的功能，進而對人體疾病進行醫療。而所謂的自癒系統，則是包括了免疫力、修復能力（癒合與再生能力）、代償能力、排異能力與分泌調節能力和應激能力等。



一個人的自癒能力愈好，身體的修復和淘汰能力就愈好，大部分疾病，像是包括感冒、失眠、發燒、小傷口、腹瀉、輕微的「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）、脂肪肝、痛風、腸譟症、口腔潰瘍等疾病症狀，都可以透過人體內的自癒系統加以治療，根本不需要看醫生吃藥。

而自癒力要好，就需要仰賴脊椎、骨骼、關節、肌肉和神經傳導的完整運作，讓身體上下各部位的組織能夠得到充足的養分與訊息交換。那該如何強化自癒力呢？以下就教你五招方法。

▼5招強化身體自癒力（按圖看清👇👇👇）

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一、充足的睡眠

睡眠不佳的人體內的免疫系統功能也會變差，而抵抗病菌的殺手細胞也會減少，美國芝加哥大學的研究人員發現，每天只睡4個小時的人，血液中抵禦流感的抗體比睡眠時間7到8小時的人減少了50%。

二、不濫用藥物

千萬不要身體一出現發炎的症狀，就想到抗生素與消炎藥，否則即使能夠緩解一時的症狀，也可能讓病毒生產耐藥性，而且，藥效愈強的藥物往往毒性或副作用就愈強。

三、定期適度的運動

多運動與走路對於提升人體免疫力有很大的幫助，而一週至少3次30分鐘的有氧動，可以讓你的免疫系統運作能力更強。

四、均衡的飲食

均衡的飲食是建立強而有力自癒力的重要方法，特別是攝取足夠的維他命與多種有益健康的微量元素，可以強化人體的免疫系統功能。

五、愉快的心情

具有積極樂觀精神的人身心更加健康，死於心血管疾病或罹患抑鬱症與焦慮症的機率更低。同時也要進行適當的社交活動，有一個研究結果顯示，有6個朋友以上的人要比更少朋友的人對抗感冒的能力增加4倍。

強化身體免疫力穴道（按圖了解👇👇👇）

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