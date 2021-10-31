每日食用一份深海魚肉更年期延後3.3年？4飲食習慣阻卵巢功能衰退

女人的一生永遠跟時間賽跑，近年發現，在「不當飲食」與「壓力」的衝擊下，會使女性提早來到更年期。如何延緩進入更年期的時間？研究發現，每天食用1份深海魚肉，可幫助更年期延後3.3年。



更年期卵巢功能衰退，小心引發各種毛病

台灣營養師許育禎指出，預防老化、減少皺紋斑點、避免肥胖等，都是愛美女性追求的夢想，不過，這些事情都跟一件事脫離不了關係，那就是「更年期」。更年期的年齡約落在45～55歲之間，女性進入40歲之後，就該留意身體狀況，注意是否有更年期徵兆。

更年期指的是卵巢功能衰退，雌激素分泌急速減少，進而引發諸多毛病，例如：皮膚老化、骨質疏鬆、心血管疾病、高血壓、中廣型肥胖、健忘、容易疲勞、陰道乾澀發炎等現象。

研究發現：可從飲食延後更年期

近年來的統計發現，女性更年期有提早現象，可能跟飲食、壓力有很大的關係，在不當飲食與壓力的衝擊之下，會使女性提早來到更年期。不過，許育禎提到，有研究發現，可以藉由飲食的改變來延後更年期，讓青春多點停留，飲食技巧如下（按圖看清👇👇👇）：

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1. 少吃精緻澱粉

減少胰島素的阻抗，可延後更年期。台灣營養師許育禎建議，少精緻糖、少白米飯、白麵條、白饅頭，多攝取全穀雜糧如：糙米、五穀米、黑米、燕麥、麥片、蕎麥麵、番薯、南瓜等粗纖維含量高的食物。

2. 多吃深海魚

深海魚油具有抗發炎、抗氧化的作用，研究發現，每天食用1份深海魚肉，可幫助更年期延後3.3年到來。許育禎建議可以多吃四破魚、沙甸魚、秋刀魚。

3. 每天適量吃豆類

每天食用豆類製品，可延後更年期0.9年來報到。例如：豆漿、豆腐、豆乾、黑豆、毛豆等食物，用黃豆製品取代部分肉類，來補充蛋白質來源，也可減少膽固醇的攝入。

4. 補充維他命B6、鋅

每天多補充一些維他命B6、鋅離子，也可延後更年期；建議可多食用全穀類、瘦肉、雞蛋、牛奶、深色蔬菜、貝類、堅果等新鮮食物。

許育禎坦言，其實均衡飲食、採低GI飲食原則，多食用豆類及魚肉，就可以達到目標。此外，她也提醒大家，減重要溫和進行，以免荷爾蒙失調，壓力的釋放也是延緩更年期的一大要點！

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