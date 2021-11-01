鼻咽癌｜反覆流鼻血、鼻涕帶血絲可能患癌？要警惕鼻咽癌四大症狀

鼻咽癌是華人特有的疾病，由於有些症狀和感冒、鼻炎類似，因此有時候會被民眾忽略。而且鼻咽癌症狀也不具特異性，可能同時有多種症狀發生，所以早期診斷並不容易。如果發生了下面的四大類症狀，最好到附近的耳鼻喉科檢查，避免錯過治療良機。



鼻咽癌的表現，就像是「百變人」，有時候會讓人忽略，如果出現以下症狀，就要提高警覺：

▼鼻咽癌的四大症狀要警惕（按圖看清👇👇👇）

1. 頭頸部疼痛：側邊頭痛、頸部腫塊、部分區位頭痛

2. 口鼻出血：痰中帶血絲、鼻涕中帶血絲、反復性流鼻血

3. 鼻咽症狀：單側鼻塞、鼻涕多或是膿性鼻漏，常被誤為鼻竇炎

4. 耳部症狀：耳鳴、聽力障礙、耳悶

為什麼會得鼻咽癌？

不管是什麼癌症，發病原因通常都與基因有關係，鼻咽癌也不例外，不過，除了遺傳的原因之外，後天的環境因子也會引發鼻咽癌，例如：

一、抽煙：香煙為刺激性的煙氣，煙主要的致癌物質為焦油，會直接引發咽喉癌，也會間接引發其他癌症。

二、大環境的髒空氣：其實只要是呼吸系統的疾病，都與大環境空氣髒污有很大的關係，像是甲醛和其他有害物質。

三、食用過多醃漬品：醃漬品像是香腸、煙肉、火腿、臘肉、熱狗等，醃漬品中的亞硝酸鹽是引發鼻咽癌的主要物質，因為亞硝酸鹽進入體內會與體內的胺類結合成亞硝胺，亞硝胺是一種致癌物質。

四、EB 病毒（Epstein-Barr virus）：又稱第四型人類皰疹病毒，絕大多數的鼻咽癌細胞都帶有EB病毒，因此在醫學上EB 病毒被認為和鼻咽癌有高度的相關。

該怎麼治療鼻咽癌？

鼻咽癌的治療，以放射治療合併化學治療為主，因為鼻咽惡性細胞對於放射治療極為敏感，通常第一期患者可以只接受放射治療，不做化學治療；第二期到第四期最好同步接受放射治療與化學治療。鼻咽癌復發的病例，則會以手術方式，同時給予化學治療、放射治療及藥物，以提高病灶根除效果，減低復發轉移機率。

雖然台灣人發生鼻咽癌的機會較西方國家人種來得高，但是，鼻咽癌病患在治療後的存活率是非常高的，即使是第三期的患者，5年存活率還是高達7成。鼻咽癌的症狀並不明顯，不易診斷，若能提早警覺身體的異常，盡早診斷與治療，都能擁有不錯的復原效果。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

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