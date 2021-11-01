糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險

最近一項新的動物研究表示，第二型糖尿病可能會透過改變大腦的功能，增加罹患阿茲海默症的風險，研究結果發表在《通訊生物學雜誌》（Communications Biology）。



美國Nevada大學拉斯維加斯分校的一個團隊指出，長期高血糖會損害記憶力並改變工作記憶的各個方面。研究作者、心理學副教授James Hyman指出，糖尿病是導致阿茲海默症的主要危險因素，但目前尚不清楚其中的原因。

James Hyman說明，糖尿病的一個核心特徵，即是高血糖，會以類似於臨床前阿茲海默症模型中觀察到的方式損害神經活動。而這是第一個表明高血糖引起的神經活動變化與阿茲海默症系統中觀察到的重疊的證據。

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研究小組透過老鼠的實驗發現，大腦中形成和檢索記憶的2個核心部分——海馬迴和前扣帶皮質（大腦與痛覺的情緒反應有關區域），與第二型糖尿病有高度連接或高度同步。

研究人員說，當他們需要訪問正確的信息並完成一項任務時，這兩個在阿茲海默症早期即受到影響的大腦區域，會相互過度交流，進而導致錯誤。

James Hyman表示，神經同步對於大腦不同部分的協同工作很重要，但是，從研究中發現，神經同步的關鍵是它必須在正確的時間發生；有時候，某些區域之間的活動太多，就會導致記憶困難等狀況的發生，而阿茲海默症患者可能在某些應該靈活的大腦區域過度連接。

不過這是在動物身上的實驗，還需要有更多在人類身上的實驗才能證實。不過，這一個最新發現提供了有關高血糖模型中大腦活動的新訊息，可用於繼續研究。

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資料來源：Scientists Uncover Why Diabetes Linked to Increased Alzheimer's Risk

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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