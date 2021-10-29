濕疹｜漂白水洗澡可紓緩濕疹? 稀釋比例知清楚三類患者忌使用

正值秋涼季節天氣乾燥，相信不少濕疹患者均為皮膚瘙癢、脫皮等症狀而苦惱不堪。不過除了一般的戒食致敏食物外，原來漂白水對濕疹亦有功效。據皮膚科專科醫生陳厚毅表示，部份濕疹患者每周透過稀釋漂白水洗澡約2次，亦可以紓緩濕疹症狀，不過他強調並非每一類濕疹患者都適合，而且必須注意漂白水的稀釋比例。

濕疹問題困擾不少市民，有些需長期接受治療。（示意圖片／資料圖片）

漂白水殺菌性質助紓緩濕疹

以漂白水洗澡紓緩濕疹症狀聽似匪夷所思，但這方法其實已獲相關的醫學實證，當中包括美國濕疹協會。

皮膚科專科醫生陳厚毅解釋指，一般濕疹患者皮膚上均寄居了大量細菌，當中的金黃葡萄球菌更會釋出抗原，加劇濕疹的病情。

而漂白水中的次氯酸鈉(Sodium hypochlorite)成份，本身能夠分解微生物的蛋白質，達到消炎殺菌的功效，而透過利用稀釋漂白水洗澡，自然可透過殺滅患者皮膚上的金黃葡萄球菌，達到紓緩濕疹症狀，一般數周內可見到濕疹改善的跡象。

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適合中度至重度濕疹患者

不過，陳厚毅醫生強調，由於漂白水本身具高度刺激性，不宜直接與皮膚接觸，因此濕疹患者想使用漂白水洗澡時，漂白水必須先經過稀釋，而且這方法亦僅適合中度至重度的濕疹患者，對輕微濕疹患者並不具效用。

此外，孩子皮膚相對幼嫩，故患有濕疹的孩子亦不適合使用這方法，而濕疹傷口已出水發炎的患者亦應避免使用。

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1：1000漂白水稀釋比例

至於漂白水的正確稀釋比例，陳厚毅醫生則表示，假設採用5%濃度的漂白水，那麼漂白水與清水比例1：1000，即以1毫升漂白水混入1公升清水，而且水溫也不能太高，避免洗澡後皮膚變得更乾燥。

洗澡方式方面，陳厚毅醫生指出浸浴或以毛巾抹身的方法均可，不過一周內不宜以漂白水洗澡超過兩次，每次洗澡的時間約為5-10分鐘，因時間愈長，反而會令皮膚更早乾燥，令皮膚受刺激，最後必須確保以清水沖走身上殘餘的漂白水。

不過，陳厚毅醫生也提醒，患者如在洗澡期間皮膚感刺痛就需立即停止，並以清水沖洗身體。同時必須嚴守漂白水的稀釋份量，否則恐有灼傷皮膚的風險，處理漂白水時亦要戴上手套，保護手部皮膚。他亦建議濕疹患者在使用稀釋漂白水洗澡前，宜先諮詢醫生意見。

皮膚科專科醫生陳厚毅。（受訪者提供）

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