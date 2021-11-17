醫師生活記｜滋陰、消渇、降糖的上古仙草（上集）

停辦一年的「渣馬」（渣打香港馬拉松）今年終於恢復舉辦！有跑步經驗的人士都知道長跑不容易，除了嚴謹的訓練外，平日飲食和生活習慣上的配合同樣不可或缺。在中醫的角度，長跑會消耗體內的津液，如長期劇烈運動不加以適當調理會增加健康風險。醫師Easy過往一年訪問多位中醫對運動愛好者的食療推介中，石斛是在芸芸中藥材中常被推薦的。究竟石斛在中醫理論中有什麼藥效呢? 醫師Easy今次訪問到一名熱愛戶外運動的香港註冊中醫師—黎天沛醫師。

我除了是兩個孩子的爸爸，更是一個熱愛運動的年青人。由於我自小熱愛長跑，所以近年更是不斷參與越野長跑公開賽，以及常常和孩子們一起來個長途遠足親子活動。 黎天沛醫師

劇烈運動後有如柴火燒乾體內的水 形成虛火

「在中醫角度，劇烈運動後產生的熱量和疲倦會形成一種燥火，令人體失去平衡，長久下去會像有把柴火將體內的水煲燒乾，形成虛火」。 黎醫師熱愛越野長跑的戶外運動，常常親身感受到身體經過十小時，甚至數十小時戶外活動的反應。「這種狀態，不只是我個人的體驗，而不少超級馬拉松及越野跑國際選手朋友，他們往往會在嚴格的訓練後，都感到身體的不適」。

由於坊間不多針對超級馬拉松及越野跑國際選手所提供的中醫治療，因此不少運動愛好者總會於賽前賽後前找黎醫師作中醫治療，以緩減躁動不安的情緒和疲憊的身體」。針對此類求診者，黎醫師一般會建議以石斛入藥或作食療補充。

以石斛為補充食療 運動補津仙草

「在芸芸中藥材中，我會建議運動員以石斛來作為補充食療。石斛被稱為千年難得的仙草，《神農本草經》將石斛列為上品。而上品的石斛中又以鐵皮石斛的藥用效果最為顯著，近年的大學科研中所有研究幾乎都集中研究鐵皮石斛，可見出色的療效是當今世上1500多種石斛最為頂尖的存在。

味甘、性微寒、歸胃經和肺腎經的鐵皮石斛，最主要的功能是針對現代人常有的陰虛火旺，能滋陰清熱、益胃生津、明目、強筋骨。是否很心動？一棵小小的蘭科植物，功效竟如此齊全，絕對有病可治病，無病可補益。鐵皮石斛在秦始皇時代已有「紫楹仙姝」之稱，相傳可以起死回生、長生不老；武則天則以藏紅花、鐵皮石斛、靈芝三味藥作為潤澤保顏的秘方；唐代貞觀十五年，文成公主遠嫁吐蕃松贊干布，唐太宗以鐵皮楓斗5升作為嫁妝；清朝乾隆帝養生獨愛用鐵皮石斛，燉湯、喝酒、喝茶都會加入鐵皮石斛，他在80歲壽宴上，用石斛燉湯宴請2000多名百歲以上老人，祝願大家長壽安康」。

石斛為滋陰聖品 最適合陰虛火旺者

「談及石斛的功效，其滋陰功效最為出色，對陰虛火旺人士最為合適。說到陰虛火旺這個名詞，可能很多人都會摸不著頭腦，覺得是故弄玄虛的中醫名詞，又虛又旺的，不明所以。但其實陰和陽是中醫理念中的重要概念，人體內部對同世界宇宙，講求平衡，其中「陰津」的主要功能是了滋養和濡養各臟腑組織，而且還負責制約陽氣，以免陽氣外露。但若陰分虧虛，無力制約陽氣，人體會出現陽氣偏盛的虛熱狀態」。黎醫師舉例解釋「一個家由夫妻二人各施其職，當妻子的除了負責打掃和煮食外，還負責規管丈夫，令丈夫努力工作、賺錢養家。但當妻子精神疲弱時，就難免對丈夫的規管有所不足，令丈夫多了外出應酬玩樂，引致家中不睦。所以說，陰津是否很重要，而滋陰這種補益食療是否應該持之以恆？」

「藥補不如食補」 鐵皮石斛作為補給

黎醫師提及「香港人經常熬夜、長期睡眠不足，加上搵食艱難，難免思慮過度，長久會引起暗耗陰津，我的病人中很大部份就是因為這種長久而反覆的消耗造成陰虛又或寒熱夾雜體質」。黎醫師表示這類病人，經常會覺得口乾目澀、心煩多夢，這就是陰津被燥火蒸乾的反映。遇上這種體質和狀況，除了處方中藥外，他更會因應情況建議他們長期服用鐡皮石斛。

「要知道藥食同源，中醫有云「藥補不如食補」，長遠而言，每日積累的消耗最好還是由每日的食物中作為補給最為合適。《中醫藥學高級叢書—中藥學》提及，鐵皮石斛加工炮製後，生津而不寒涼，可以泡茶而用。加工後的鐵皮石斛呈一粒粒圓珠狀，稱之為「楓斗」，是一門古老的傳統手藝，這種方法其實是為了保存較易。石斛的生命力非常強，就算放置多年後，當濕度高時就會再度發芽開花，流失有效果成份，製成成楓斗破壞了表面角質層，濕度再高也不會發芽開花」。

加工後的鐵皮石斛呈一粒粒圓珠狀，稱之為「楓斗」，保存較易。（圖片：zhuanlan）

鐵皮石斛製成楓斗的歷史超過千年，但以現代科學角度來看，楓斗製成的鐵皮石斛是否最合適的入藥方式？現代科技又在野生石斛和有效成效釋放中起到甚麼的作用？醫師Easy下期再與黎醫師繼續探討。

黎天沛醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）