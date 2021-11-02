牙齒健康｜剝牙後多久可以進食？6點注意事項加快傷口癒合

拔除牙齒的原因眾多，或許是拔除智齒，或許是因為齟齒蛀得只剩殘根，或許是因為矯正而拔除健康牙齒等。



而無論是因什麼原因，拔除牙齒都不是一件小事，除了過程令人恐懼，術後照護也是項艱辛的大工程。

▼6點注意事項助傷口快快癒合（按圖看清👇👇👇）

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1. 術後2小時可進食：

在拔牙手術後2-3小時若有進食需求可試著進食，那時麻藥也退得差不多，可嘗試以非拔牙側吃流質食物。

2. 按照醫囑吃藥：

醫師多半會開立抗生素與止痛藥，抗生素務必要按時吃完以免殺菌療程受到影響。

3. 禁用吸管或吐口水：

除了暫時停用吸管外，也要避免吸食麵條的動作，「吸」的動作會使口腔內外壓力產生變化，進而影響傷口癒合，甚至是把血塊吸出導致乾性齒槽炎發生。吐口水的動作也會影響，若要漱口得溫和緩慢進行。

4. 兩天冰敷兩天熱敷：

術後前兩天先冰敷，使患部發炎狀況與出血狀況減緩，之後再改以熱敷加速局部血流量，使瘀血快速排出。

5. 吃柔軟的流質食物：

起初幾天建議先以較為冰涼的食物為主，就算喝清粥也建議放涼再喝，以免熱食刺激傷口。建議能吃粥、湯品、蒸蛋、豆花、布甸、豆腐、香蕉、蘋果蓉、薯蓉、番薯蓉、南瓜蓉、蒸熟的柔軟魚肉等柔軟食物。並暫時不吃油炸類食品或辛辣口味的食物以免刺激傷口或延長發炎狀態。

6. 避免吸煙喝酒:

吸煙中的「吸」、「吐」動作也易使傷口裂開，也較易引起乾性齒槽炎使得患部疼痛不已。

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