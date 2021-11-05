頭痛｜胃痛、頭痛輪流發作？醫生揭2大關鍵因素造成「無限循環」

頭痛發作時已經讓人很不舒服，偏偏有些人頭痛時還會伴隨著胃痛，結果為了緩解頭痛問題吃下止痛藥，反而加重胃痛，不少患者有疑問為什麼頭痛、胃痛常常交替發生？神經內科醫師解釋：「偏頭痛患者會胃不好的原因，常見的可能是止痛藥吃太多、頭痛導致食慾變差沒吃東西 。」



根據醫師臨床經驗發現，幾乎每10位偏頭痛患者中，就有8位會出現噁心嘔吐、胃痛的症狀，甚至醫師也常聽到患者抱怨說：「不吃止痛藥頭會痛，吃了止痛藥胃會痛！」兩者疼痛問題不斷交替出現。

6種常見的頭痛類型（按圖了解👇👇👇）

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台灣林新醫院腦中風中心主任及神經內科主治醫師林志豪解釋，其實頭痛和胃痛輪流發作，可能有幾個原因：

關鍵因素ㄧ：頭痛引起胃部痙攣

當偏頭痛發作時，這是一種腦部風暴，引起腸胃道蠕動變慢，因而導致胃脹氣胃痛噁心、甚至嘔吐。

關鍵因素二：不同藥劑的副作用

當頭痛太頻繁，為了不影響日常生活只用止痛藥治療，就可能會導致胃痛、胃潰瘍。

吃下胃藥前先看藥物成分！避免易引起頭痛的藥物

為了改善胃痛的問題，有些腸胃科醫師會開給患者比較好的胃藥，通常是氫離子幫浦抑制劑，但有些藥物可能是引起頭痛的元兇！林志豪提醒：「有些氫離子幫浦抑制劑（泰克胃通過或耐適恩）的副作用可能會誘發頭痛，所以治療胃痛時頭痛卻可能惡化。」

加上偏頭痛發作時，不單單只是有頭痛的症狀，也會有其他的部位的不適，譬如胸悶、失眠等等，因此為了治療症狀，有時候會吃到「可能會引發頭痛」的藥物。

譬如胸悶有些會吃狹心症的藥（ nitrate），失眠憂鬱有可能吃美舒鬱（trazodone)，這些藥物都有可能惡化頭痛。

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頭痛別只治標！近年趨勢採取「預防性用藥」

林志豪提醒：「當頭痛很頻繁的時候，不要去忍痛或只追求止痛，更重要的是要找看頭痛的神經內科醫師做評估，找出誘發頭痛的可能原因，以及穩定神經才是治療長期頭痛最重要的一環。」

這幾年來針對頭痛的治療，醫師愈來愈強調因為每個人體質不同，預防性用藥也只是其中的一種方法！頭痛的治療其實要全方位，藥物的適時使用，適用的頭痛療程也不一樣，生活習慣的調整，以及對於正確頭痛的觀念都非常重要。

另外，除了藥物之外，在症狀早期可食用薑粉或薑茶，也有助於改善噁心嘔吐的症狀！

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