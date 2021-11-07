男性健康｜南瓜有助預防前列腺腫大？營養師教3大料理簡單易上手

萬聖節剛過去，各式宣傳廣告中，都少不了恐怖又童趣的南瓜燈裝飾，孩子也提著南瓜桶外出要糖呢！這時節，不妨也跟風，多喝濃郁的南瓜湯，美味又養生，還能維持男性前列腺健康。



一年四季都能吃到的南瓜，是許多蔬食愛好者、減重瘦身者熱愛的澱粉來源。金黃色的南瓜，果肉色澤飽滿鮮豔，常是餐桌上最顯眼的一道料理。除了「高顏值」，南瓜的內在也不惶多讓。

南瓜營養豐富預病防病效果佳？（按圖看清👇👇👇）

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南瓜富含維他命 A、B1、B2、B6、C、E；礦物質，如鈣，磷，鐵，鎂，鉀，鈉；稀有元素，如鋅、硒、銅、鈷、鎳、鉻、菸鹼酸等；植物性化學物質，如：β-胡蘿蔔素、黃體素酚、甘露醇、果膠等。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠表示，南瓜肉富含β-胡蘿蔔素，其β-胡蘿蔔素含量是瓜類之冠。每100公克南瓜含有2000微克的β-胡蘿蔔素，研究發現，體內β-胡蘿蔔素濃度較高者，罹患前列腺癌的機率可降低45%。

南瓜防癌效果佳，南瓜籽對男性健康大有幫助

此外，南瓜中還含有維他命C和E等，具有絕佳抗氧化力，有助於防止身體遭受自由基損害；黃體素酚、硒，可防止癌症發生及惡化；南瓜籽含鋅量高，能幫助預防前列腺腫大或病變成癌症。

黃琳惠指出，一般男性前列腺及精蟲中鋅含量極高，而在慢性前列腺炎與前列腺癌患者的前列腺液中，發現到鋅含量明顯低於健康者。而每100公克的南瓜籽就有9.4毫克鋅，建議吃南瓜時，連皮帶籽一起食用，可攝取到較多的鋅。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黎姵吟提醒，預防前列腺肥大，建議飲食清淡、少油，避免高脂肪、刺激性食物、酒精及抽煙，可適量食用保護前列腺營養素，例如，大豆異黃酮、茄紅素等，睡前勿喝大量的水，減少夜尿、憋尿，並養成規律的運動習慣。

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美味南瓜3料理，簡易上手沒問題

許多人覺得南瓜難以料理，除了蒸熟、煮湯、炒米粉外，似乎沒有其他變化。因此，黎姵吟與主廚何文正聯手設計3道簡單美味南瓜料理食譜，大小朋友都能幸福享用。

南瓜椰香鄉村燉飯

食材：白米、南瓜、南瓜籽、洋蔥絲、紅蔥絲、紅蘿蔔、茄子、櫛瓜、鴻喜菇、杏鮑菇、椰菜、碗豆仁。

調味料：鹽、糖、胡椒粉、咖哩粉、椰漿、鮮奶油

做法：

1. 將白米清洗後瀝乾，鍋中下少許油炒香，加入洋蔥絲、紅蔥絲、米拌炒，倒入高湯至淹過食材，燉煮。

2. 南瓜與紅蘿蔔清洗、切塊後，蒸熟、製蓉備用。其餘食材清洗並切成一口大小，加入作法 1. 一同燉煮。

3. 將南瓜泥與紅蘿蔔泥加入鍋中、調味，並炒至所有食材煮熟，最後灑上南瓜籽即可。



南瓜海鮮濃湯

食材：南瓜、紅蘿蔔、洋蔥末、粟米粒、蝦仁、無鹽牛油、鮮忌廉、高湯、鹽、糖

做法：

1. 南瓜洗淨後，從中切開，將上半部切塊、下半部挖空成盅；和紅蘿蔔一同蒸熟，將南瓜塊與紅蘿蔔打成泥狀備用。

2. 鍋中放入牛油塊及洋蔥炒香，再加入南瓜蓉、紅蘿蔔蓉、高湯中輕柔的攪拌烹煮。

3. 陸續加入蝦仁、粟米粒、鮮忌廉，以及調味料即完成。



南瓜芝麻芝士球

食材：栗子南瓜、蕃薯、黑白芝麻、芝士塊、糯米粉、粟米粉、奶粉、糖、鹽

做法：

1. 糯米粉加水，揉至不黏手，覆蓋保鮮紙備用。

2. 將栗子南瓜與蕃薯蒸熟、製成蓉，再加入粟米粉、奶粉、糖、鹽攪拌至黏稠狀、放涼。

3. 將放涼後的南瓜泥揉成球狀包入芝士塊，另將糯米團也揉成球狀後，包入南瓜芝士球，外層裹上黑白芝麻，入低溫油鍋炸至金黃浮起即可。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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