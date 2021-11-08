痔瘡｜血便、肛門口現脫垂或腫塊屬常見症狀　不想開刀治療3方法

隨著人們飲食的精緻化及工作久坐，痔瘡是很常見的問題，每個年齡層都有可能發生，不少人因痔瘡而痛到舉步維艱，造成生活上的困擾。萬一長痔瘡怎麼辦？痔瘡發作不想開刀還有其他方法嗎？



痔瘡組織是正常生理構造，沒有症狀不需治療

台灣食藥署說明，痔瘡組織為正常生理功能構造之一，位在直腸與肛門周圍，由黏膜下的血管叢與纖維結締組織所構成，具有軟墊作用。

一般來說，痔瘡沒有症狀並不需要治療，反之，若發生血管擴張、平滑肌及結締組織斷裂滑動，例如骨盆腔受到壓迫，使血液鬱積在周圍靜脈和皮下黏膜，造成凸起、脫垂腫脹，即為病態的痔瘡；可能的症狀有：血便、肛門口出現脫垂或腫塊、肛門口搔癢、疼痛、偶爾有糞便滲漏等情形，此時就應進一步尋求診治。

治療痔瘡有一套！3大方法學起來

當痔瘡症狀發作時，除了手術治療之外，食藥署提供以下3種方法：（按圖了解👇👇👇）

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1. 日常生活調整

增加纖維攝取，規律運動，並養成良好的排便習慣。

2. 溫水坐浴

一天進行2～3次，每次10～15分鐘，可緩和急性發炎、改善水腫、放鬆括約肌、減少痔瘡周圍的刺激與搔癢。

3. 使用藥品治療

台灣食藥署解釋，痔瘡治療藥品主要為在患部使用的軟膏或肛門栓劑，依不同成分有不同功效，如：局部麻醉劑、抗組織胺、類固醇、血管收縮劑及保護收斂劑，可提供止痛、止癢、止血、收斂、殺菌及消炎的效果。

另外，也有產品會添加尿囊素來修補組織；用維生素E醋酸酯改善患部血液循環。民眾可就醫或至藥局購買指示藥品，因不同痔瘡治療產品的用藥方式與注意事項可能不同，用藥前務必先諮詢。

食藥署提醒，預防及治療痔瘡，應從改善生活飲食及運動習慣開始，若出現痔瘡症狀，應注意其嚴重性及用藥的副作用，及時就醫才能早日痊癒。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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