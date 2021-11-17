玩認真考心事｜醫生講解心臟病手術資訊　科技增加手術安全？

心臟病手術種類眾多，當中以「通波仔」手術較廣為人知，但提到「PCI」，大家又知道是甚麼心臟病手術嗎？前新聞主播方健儀與心臟科專科張誠謙醫生邊玩遊戲，邊教大家認識心臟健康知識，講解手術資訊！



主播出身的方健儀與心臟專家張誠謙醫生都是知識淵博之人，中文成語絕對難不到二人。在限時內鬥快說出有「心」字成語的遊戲中，二人盡顯急才，於最後倒數時刻，方健儀更在情急之下創作出「一心兩意」這個「成語」，令現場眾人爆笑，張誠謙醫生都甘拜下風。但提到心臟病手術相關資訊，張誠謙醫生就重拾專業，細心拆解「通波仔」手術。

方健儀與張誠謙醫生玩成語遊戲，大考中文與急才。

「通波仔」手術原理大拆解

「通波仔」手術眾所周知是心臟病手術之一，但提到PCI，大家可能充滿疑惑，張誠謙醫生解釋：「PCI即冠狀動脈介入治療術（Percutaneous Coronary Intervention），俗稱『通波仔』。屬心臟科其中一項微創導管手術，利用微創方法把一條長導管藉由身體的血管連接到心臟，再透過長導管運送一個氣球到血管收窄的地方，以擴張的方式將血管內壁擴張，隨後運送一個支架到血管內，從而令血流恢復正常，減少心臟病發的可能。」

「通波仔」手術的安全性

由於在「通波仔」手術之中，需要用到導管，並要延伸到心臟內，又要在血管內用氣球擴張，不少人都會擔心安全問題。張誠謙醫生大派定心丸：「在科技的協助下，加上醫生擁有足夠經驗，『通波仔』手術是安全的。根據國際研究文獻記載，『通波仔』手術的死亡率大約是0.4%至1.9%，雖然有機會出現不同程度的併發症，例如腎臟衰竭、中風及心律不正等，但其實發生機率很低。」

輔助科技手術：OCT

科技日新月異，應用日漸普及，對於醫學界而言，科技實際如何應用在「通波仔」手術中？張誠謙醫生表示其中一個輔助手術科技是「OCT」，幫助增加手術的安全：「OCT是『冠狀動脈光學相干斷層掃描（Optical Coherence Tomography）』掃描系統，於『通波仔』手術期間輔助醫生的儀器，幫助醫生更準確地評估血管內壁的情況，選擇合適血管長短及大小的支架，亦有助擺放支架後，評估支架有否貼服血管，增加手術的安全，減低出現併發症的機會。」

張誠謙醫生解說科技如何應用在「通波仔」手術中。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。