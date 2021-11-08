每日3分鐘｜腰背疼痛緊繃難紓緩？醫生教用簡單道具在家放鬆肌肉

許多民眾都有下背疼痛緊繃等問題，台灣三軍總醫院骨科醫師花世源表示，下腰背痛，最主要是肌肉緊繃及收縮造成，解決之道就是學會放鬆此處肌肉。



花世源指出，依解剖構造，最痠最緊繃的肌肉緊接在脊椎兩側。他特別分享，使用簡單道具，在家裡就能幫自己做到深部肌肉放鬆。

下腰背痛紓緩法（按圖了解👇👇👇）

+ 6

放鬆兩側髂腰肌

花世源說，首先躺下後，可在大腿跟小腿之間，放置一個半圓形靠枕作為輔助，使得大腿跟膝蓋呈現寬至少20厘米以上，另外可在小腿下放一個小枕頭，放鬆兩側髂腰肌。

利用枕頭緩解腰部疼痛

若腰部已經相當疼痛，花世源建議，選擇較硬的枕頭，將徑端對折固定，坐在枕頭上，將枕頭對折處頂在腰痛位置，直接躺下，此時會將椎間盤整個撐開；若感覺很緊不舒服，可讓膝蓋屈膝。花說，此時也可進行準紮運動。左右換邊伸展肌肉，放鬆深部肌肉。

護腰不可綁太緊

有許多民眾久站時會使用護腰護具，花世源說，護腰要綁在髖關節上方的髂骨脊處，且鬆緊要預留一個手掌縫隙；花解釋，護腰並非綁愈緊愈好，若有胃食道逆流、腸胃道等問題，恐導致惡化。

相關文章：每日3分鐘｜常坐不動腰痠背痛？拱背壓背扮超人簡單10招強化背肌👇👇👇

+ 6

延伸閲讀：

焦慮緊繃怎麼辦？穴道導引專家分享4動作鬆開頸部

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」