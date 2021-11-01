健康飲食｜紫色食物能降血壓穩血糖、抗衰老？花青素這樣吃才有用

冷空氣一波波，血壓、血糖又上上下下，好擔心血管會不會阻塞？日本醫師推薦多吃「紫色」食物，還說他本人吃藍莓多年，血糖穩定，外表比一般人年輕。營養師表示，紫色食物因含有豐富花青素，不僅有助穩定血糖、血壓，抗氧化作用，還有助預防老化。藍莓、茄子，還有台灣的「這幾項特產」都是補充花青素的好食物。



日本專家說藍莓等紫色食物能穩糖、抗老

在日本常青醫療節目《恐怖醫學》中，邀請來的東邦大學醫學部內科學講座教授、內分泌及代謝專業醫師弘世貴久特別分享幫助控制血糖的食物：藍莓，他表示藍莓花青素有幫助胰島素運作、抑制血糖上升的效果。

▼紫色食物營養（按圖看清👇👇👇）

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2014年美國芝加哥的食品安全與健康研究所的一項研究顯示，多酚能夠調控機體的血糖含量，但是作用機轉並不清楚。但研究人員發現，花青素的攝入需要通過紅色和紫色的水果，如漿果和紅蘋果等導入。2015年法國的研究發現，多酚調控血糖的作用機理可能包括抑制腸道中碳水化合物的消化和葡萄糖的吸收，刺激beta細胞中胰島素的靈敏度，延緩肝臟中葡萄糖的釋放，及信號傳遞等。

美國研究藍莓和花青素能控制血壓

而在2011年刊登在「美國臨床營養學期刊」中，一篇收集多達10多萬人、長達14年的研究發現，經常吃富含花青素的藍莓的人，患高血壓的風險，比不常吃藍莓的人低10%。

眼科專家吃藍莓護眼

連眼科專家：台灣三軍總醫院眼科主任呂大文也曾大推吃藍莓。他說，他不吃維他命或葉黃素等營養補充品，但是他每天都會吃超市買的1小盒藍莓，他覺得每天1盒就很護眼。

前中華民國營養師公會全國聯合會理事長蔡玲貞說，其實含花青素的食物不只有藍莓，台灣人愛吃的茄子、花蓮特產紫心芋頭、葡萄、紫洋蔥、紫椰菜、紫橄欖，還有紫米、洛神花，都是富含花青素的食物來源。她表示，紫色蔬果除了花青素以外，本身還有豐富水溶性纖維，對健康真的有幫助。

營養專家說：花青素「吃的方式」要對才有用

不過如果要攝取更高的花青素，要注意「吃的方式」。藍莓一般都是連皮吃，蔡玲貞說，台灣的紫葡萄富含的花青素在葡萄皮，記得吃葡萄一定要連皮吃，同時也要注意，台灣葡萄的甜度很高，動輒16、17度，含糖量也很高，一次不要吃太多。

而紫色的蔬菜要加熱烹調則要注意時間，因為花青素可能會因為烹調過度而流失。紫洋蔥和紫椰菜可以切絲，用點鹽、醋成生菜食用，紫茄子建議用蒸的方式烹調，大約大火蒸6、7分鐘就熟了。快速油炸雖然也能保留很多花青素，但是茄子像是超級吸油機，油炸要小心吃進太多油，反而失去補充花青素的作用。

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