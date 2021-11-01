疣｜為何脫極都有？拆解病毒疣復發原因　HPV疫苗未能提供抗體？

「疣」是由HPV引發的一種皮膚感染，會令皮膚有突起而粗糙的粒粒，影響外觀並可能引致痕癢或疼痛，除此之外，並無其他病徵。雖然有治療方法，但疣最麻煩之處在於具傳染性，而且難斷尾，不少患者清除身體上的疣之後，仍不斷復發，其中原因複雜。本文請來香港註冊普通科醫生朱倚霆醫生探討疣常見的復發原因、部分治療方法的缺點及預防復發的方法。



疣最麻煩之處在於具傳染性，而且難斷尾。（圖片：min）

疣的種類繁多 潛伏期長

要了解疣復發原因，可先從疣的特性說起。首先，疣分有多個類型，常見的有四類，分別是生在臉和頸的「扁平疣」、常見於手部的「尋常疣」 、常見於足部的「足部疣」及生長在性器官的「性器疣」；其中性器疣可能會變癌，其他則不會。

除了感染的部位不同之外，疣也可能會由不同類型的HPV病毒引起，例如扁平疣通常由HPV3、10和28型引起；尋常疣通常由HPV2和4型引起；足部疣通常由HPV 1型引起；性器疣通常由HPV 6和11型引起。此外，疣的潛伏期可長達2至6個月，甚至數年。一般情況下，即使接觸到疣病毒，健全的免疫系統也有能力擊退，因此疣常發於抵抗力弱時。

疣的潛伏期可長達2至6個月，甚至數年。（圖片：ltn）

疣的傳播方式主要透過皮膚直接接觸而傳播，當皮膚表面有傷口時會特別容易受感染；而間接接觸到患者使用過的物品，例如毛巾、拖鞋、手帕、滑鼠等亦有可能受傳染，但現時未有文獻充分支持這種說法。

常見復發原因 治療時有潛藏 多種途徑再次感染

疣的特性可以解釋多個復發原因。首先患者可能不止感染單一種疣，而是同時感染多種，如果治療時只針對其中一種，其他潛藏而未被處理的疣便可能在往後發作。而且，除了患處有病毒，其他位置的皮膚也可能有潛藏病毒，加上潛伏期長，時常在治後於相同或不同部位爆發出來。

此外，疣傾向在抵抗力弱的人士身上發作，正在服用遏抑免疫力藥物的人士相當高危，可能會因為正處於抵抗力弱的狀態，而容易復發或感染新的疣病毒。還有就是先天對部分HPV的免疫力較弱的人士，也難以避免反覆受到感染。

疣傾向在抵抗力弱的人士身上發作；先天對部分HPV的免疫力較弱的人士，也難以避免反覆受到感染。（圖片：ltn）

疣可經間接接觸傳播，手和腳掌經常與環境接觸，皮膚有傷口或乾燥龜裂時，便容易讓病毒乘虛而入。再者，HPV病毒有機會在皮膚表面的汗水作短時間停留，因此健身室是高危處所。還有，患者可能觸碰到感染部位，又摸到其他部位而造成新感染；也有可能是患者將疣病毒傳染給同住家人，治療後又再被家人傳染，導致復發。

激光治療有缺點 周邊或深層皮膚或有殘留

治療方法也與復發風險有關。近年激光治療相當受歡迎，不少患者看中其優點，例如微創、準確度高、可在短時間內清除表面的疣。但這些好處的背後同時存有缺點：由於激光治療難以處理深層的疣，而且處理範圍較細，或會因患處周邊或皮膚深處有「漏網之魚」而埋下復發風險。

而且，如果激光治療處理的範圍廣，令創傷面積大，會增加傷口再次感染的風險。也有患者誤以為微創便沒有傷口而粗心大意，在傷口尚未癒合前，忽略預防措施，導致再次感染。另外，冷凍治療方面，由於需要多次治療，患者如果沒有堅持完成治療，徹底清除疣病毒，也會增加復發風險。

激光治療難以處理深層的疣，而且處理範圍較細，或會因患處周邊或皮膚深處有殘留病毒而埋下復發風險。（圖片：EBeauty）

接種HPV疫苗時年齡會影響保護力 愈年輕接種愈好

疣容易復發亦難以「斷尾」，對於一些頑固的個案，最新的治療方案是同時接種HPV疫苗，以減輕病情。而接種的年紀也會影響感染或復發機會，九價疫苗適合9至26歲人士接種，世衛更建議應在9至14歲完成接種。至於26歲後才補打針的話，年紀越大，疫苗的保護力便越低，也意味著感染疣或復發的機會較高。

疫苗並不涵蓋部分疣病毒，因此不保證對疣免疫，更不能避免復發。（圖片：timesnownews）

此外，不少人以為HPV疫苗只適合女性接種。事實上，世衛建議男性同樣應接種。男性感染疣病毒的話，極可能經親密接觸而與伴侶交叉感染，導致不停復發。

日常生活小心謹慎 增強免疫力有效預防

要預防復發，患者在治療開始及完成後一段時間都要避免搔抓或碰觸患處，以免感染其他皮膚部位。完成治療後，患者應聽從醫生指示，覆診進行後續檢查，平日也可積極留意患處及附近部位是否有「漏網之魚」。

如果家中有患者，應加強家居衛生，避免交叉感染。（圖片：Shutterstock）

而且日常生活也要加強警惕，例如在健身室使用公共浴室時應穿著拖鞋、避免共用毛巾；進行針清等會造成傷口的美容療程時，應選擇信譽良好的美容院。如果家中有患者，應加強家居衛生，用稀釋漂白水清潔地板、廁所等，避免交叉感染。

不論健康或體弱人士，都應增強免疫力，減低疣病毒乘虛而入的機會。最簡單的方法就是均衡飲食、充足睡眠和運動、保持心境開朗等。