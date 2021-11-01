阿古路心臟不適急送院復出無期 心律不正三大症狀可致休克猝死

今年33歲的巴塞前鋒阿古路上周末出場比賽期間，因突然出現心律不正而須叫停賽事，後須送院治理，暫無復出時間表，事實上過去亦曾有不少運動員因類似問題而被迫叫停運動生涯，甚至曾有運動員因未及早發現相關問題，而在比賽場上猝死。因此，及早發現心律不正問題，絕對可避免憾事發生。

阿根廷前鋒阿古路今季才加盟西甲豪門巴塞隆拿。（Getty Images）

阿古路童年曾心律不正

今季才以自由身加盟巴塞的阿古路，開季前才因小腿受傷，直至上月中旬才正式登場魯營球場為巴塞披甲。但好景不常，巴塞上周末對陣艾拉維斯期間，正選上陣的阿古路在上半場末段突然手按胸口，狀甚不妥。

其後他愈來愈不舒服，彎低腰後更跌坐地上，雙方球員上前關心，球證則暫停賽事，並叫醫護人員入場為阿古路治理，幸阿古路最終能夠自行站起身離開球場。

據當地傳媒報道，阿古路當時心跳亦比平常快，出現心律不正的問題，而早在他12歲時亦曾遇到類似的情況。報道指，阿古路將接受詳盡的心臟檢查，暫未有復出時間表。

▼阿古路比賽期間出現心律不正，須離場接受治療（按圖了解👇👇👇）：

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心律不正三大症狀

事實上，心律不正是心臟病的一種，一旦病發可致休克甚至猝死。心律不正是心跳異常的總稱，是一種常見卻常被忽略的心臟病。心律不正包括心跳過快、過慢或是不規律跳動，也有許多病人的心律不整不是持續的，而是偶發或陣發性的。

據本港心臟科專科醫生高耀鈞早前受訪指，若某些情況下如運動、攝入了刺激性食物或緊張時心跳加速乃屬正常表現，但如果經常沒原因地心跳加速或自覺心撲撲跳，就要注意有沒有同時出現以下症狀，審視是否心律不整：

1. 感到胸部或頸部跳動



2. 胸痛或喘不過氣



3. 昏厥或快要暈倒



▼心律不正知多啲（按圖了解👇👇👇）：

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心律不正可致休克猝死

高耀鈞醫生警告指，心律不正在最嚴重的情況下有機會導致休克甚至心臟猝死，而且心律不整可影響所有年齡層的人，風險更會隨着年齡增加。

心律不整可以發生在心房或心室，部分情況下由其他心臟疾病引起，例如冠心病、心臟衰竭、心瓣疾病等；也有些原發性心律不整，例如心肌肥厚症、布加達綜合症等。

除了心臟本身的問題外，心律不整也可由其他疾病引致，包括近年肆虐全球的新冠肺炎。據美國心臟專科學院最近的一項研究就發現，新冠肺炎有機會引致心肌炎，併發各種心律不整，故治療時加強心跳的管理顯得非常重要。

▼同場加映，自行量測脈搏四步驟（按圖了解👇👇👇）：

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心律不正可斷尾？

對於確認心律不正的方法，高耀鈞醫生表示並非簡單數心跳就可，而是需要透過不同的心臟檢查，包括24小時心電圖檢查、踏板運動心電圖，也可進行微創電生理檢查，即利用心導管的技術，將多條電極導管放到心臟內，以記錄心臟電波的傳導路徑和時間及會否誘發心律不正，以幫助醫生決定治療方式。

如果患者在電生理檢查時能引發心律不整，並發現到異常組織，或可接受導管消融術，即啟動導管前端的加熱裝置，燒灼異常位置，從而消除心律不正。手術中，醫生可配合高清3D 造影技術，提升手術準確度及成功率，並縮短手術時間。

▼同場加映，猝死前六大警號（按圖了解👇👇👇）：

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日常生活預防心律不正

高耀鈞醫生指出，日常生活的行為、情緒都會影響心跳，所以保持良好的生活習慣對改善心臟健康和預防心律不整都有很大幫助，以下有幾項貼士可參考（按圖）：

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- 保持情緒穩定，尤其要注意調適壓力

- 保持適當體重

- 避免經常攝取刺激性飲食如酒精、含咖啡因飲料及辛辣食物等

- 均衡飲食預防三高，如多吃蔬果，避免糖分、紅肉、加工製品待

- 慢性病患者應依指示用藥，和定期到診所檢驗跟進

