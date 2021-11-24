玩認真考心事｜「通波仔」後要持續服藥？醫生教你術後治療護理

完成心臟病手術「通波仔」後，原來需要持續服藥？心臟科專科何國棟醫生親身解說「通波仔」手術後的健康資訊，又與前新聞主播方健儀玩「電流急急棒」遊戲，在玩樂中傳授心臟健康知識。



血管在我們身體內是甚麼形態？何國棟醫生指每個人的血管形態都不同，有部分段數可以好像水渠般筆直，有些地方則會彎曲如開酒器金屬尖端的形狀，整體有如「電流急急棒」遊戲中的電流管道。何國棟醫生與方健儀就同時挑戰遊戲，鬥快行完電流管道至終點，電流棒全程不能觸及鐵線。過程中連何國棟醫生都大呼「不簡單」，大考專注力，需要打醒十二分精神才能完成。

方健儀與何國棟醫生挑戰「電流急急棒」遊戲，大呼遊戲不簡單。

術後一星期可回復正常家居活動

「通波仔」手術是心臟病手術的一種，同樣考驗醫生的功力，何國棟醫生表示現時技術成熟，完成手術後不需刻意改變生活方式：「現時的手術技術成熟，大部分病人是經手腕的血管以導管的方式進行手術，傷口微小，只需2至3日左右便可癒合。當然術後應避免進行用力的動作及活動。一般而言，術後一星期可回復正常家居活動，術後一個月則可慢慢回復之前的運動量。」

術後需服用兩款藥物

至於「通波仔」手術後治療方面，何國棟醫生指出服藥的必要性，而且不只服用一種藥物：「手術後患者需要服藥，而且相當重要，若植入滲藥性支架，根據國際建議，除了需要服用阿士匹靈外，更需要服用第二款抗血小板藥物至少6至12個月，確保支架不會出現血栓的情況。」

定期檢查 觀察心臟血管

何國棟醫生建議患者術後需定期檢查：「如果患者在手術後開始維持適量運動，但再出現病徵，建議再作進一步的檢查，包括運動心電圖，檢查功能上有否出現缺血的情況。嚴重時更需要進行心臟血管電腦掃瞄或導管檢查，以排除支架栓塞的問題。」

何國棟醫生指完成「通波仔」手術後，患者需服用抗血小板藥物。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。