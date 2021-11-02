頭皮按摩｜頭皮捏不起即僵硬滿臉皺紋 簡單按摩助減法令紋雙下巴

皺紋往往是顯人老的大敵，而其中的法令紋、抬頭紋和雙下巴，更是臉部最常出現下垂的地方。雖說隨着年齡增長，這是無可奈何的事，但原來通過按摩頭皮，都能夠改善這症狀。日本節目《世界一受けたい授業》請來頭皮專家，解釋頭皮僵硬怎樣導致臉部下垂，更帶來一系列簡單易做的按摩方法，減淡皺紋之餘更可以預防脫髮白髮。



節目模擬了其中一位女嘉賓如果放任頭皮僵硬的問題，20年之後就會老成這個樣子。（《世界一受けたい授業》截圖）

現代社會生活節奏急促，除了常見的肩頸痛之外，頭皮一樣會變得僵硬。當頭皮僵硬，也就意味着血液循環不良，包圍着頭部的臉部肌肉就會連帶跟着弱化，形成皺紋和下垂。接下來大家可以做檢測，只要3項中中了其中1項，就代表你的頭皮可能已經變得僵硬。

▼3項頭皮僵硬檢測，只中1項都要留意（按圖看清👇👇👇）

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1. 手指按不動頭皮

2. 用拳頭按壓眉上或大陽穴位置會痛

3. 無法捏住耳朵上方的頭皮



就算只是中了其中一項，就有頭皮僵硬可能。假如放着不管，有可能加速皮膚下垂、皺紋增生，長遠更會因為血液循環不良而導致脫髮。想要改善僵硬症狀，可以跟專家學習一系列按摩放鬆的指法，每日只要花少少時間做，定期刺激血液循環，自然就能見效。

頭皮按摩

▼頭皮僵硬改善按摩（按圖看清👇👇👇）

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1. 改善法令紋



法令紋的出現是由於顳肌變得僵硬，提起兩頰的肌肉變弱，於是下垂形成法令紋。這個動作可以進一步刺激顳肌，達到紓緩的效果連帶收緊輪廓。

這個動作可以進一步刺激顳肌，達到紓緩的效果連帶收緊輪廓。（《世界一受けたい授業》截圖）

按摩手法：

1. 用大拇指按着顳肌

2. 食指、中指和無名指放在後腦

3. 拇指按着顳肌同時向上提起

4. 唸「amu」6次

▼8種壞習慣會讓皺紋提早出現在臉龐（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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2. 改善抬頭紋



除了皺紋之外， 頭皮僵硬亦意味着血液循環差，營養不能好好運送到毛囊。因此，長遠亦會導致脫毛，或者是加速白頭髮的出現。為此，專家另外教大家一套洗頭的時候可以順便按摩頭皮的手法，促進頭皮健康。

按摩手法：

1. 先將泡沫沾滿頭髮

2. 打開手指，用指腹按着頭皮

3. Z字型按摩頭皮

4. 由髮際線按到後腦

5. 由頭頂按到頭側

值得注意的是往頭皮施壓的同時，千萬不能用指甲，否則會刮傷頭皮。按摩覆蓋着後腦的帽狀腱膜，額肌亦能得到提拉的效果，能改善額頭如同「火車軌」的皺紋。

▼同場加映：頭皮按摩3穴位預防掉髮、白髮（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 改善雙下巴



雙下巴的成因是近後頸髮線邊沿的枕肌僵硬而造成，枕肌負責將整塊臉部的肌肉拉扯到後方。當枕肌僵硬失去拉力，就會導致臉部鬆弛，形成雙下巴。

按摩手法：

1. 握拳

2. 將拳頭放在枕肌的位置

3. 緊貼頭皮同時左右搓

搓拳的同時會刺激血液循環，整個頭部都會熱起來，證明按摩真的有效。

▼同場加映：防白髮梳頭法（按圖👇👇👇）

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背肌伸展

專家解釋到，日常生活姿勢不良，使用電子產品的時候駝背，會令背肌緊張。背肌僵硬，會連帶使頸和頭部的肌肉都變得僵硬。因為做頭皮按摩的同時，▼配合做背肌的伸展動作，能有效提升整體的按摩功效。（按圖👇👇👇）

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做頭皮按摩的同時，配合做背肌的伸展動作，能有效提升整體的按摩功效。（《世界一受けたい授業》截圖）

伸展做法：

1. 淺坐於椅子

2. 雙腳打開成腰間闊度

3. 挺直，雙手交叉舉起，手掌朝天

4. 想像頭頂為圓心，雙手用8秒逆時針轉一圈

5. 盡量畫最大的㘣，順時針再做一次



畫圓的時候，以活動到肩胛骨為目標，能更有效使背肌放鬆。

（資料來源：《世界一受けたい授業》）