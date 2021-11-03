減肥｜舒淇7日全素飲食　早晚飲麥草汁戒生食5大保養貼士公開

減肥不只要做運動，其實飲食也是相當重要！今年45歲的舒淇雖然淡出影視圈，與丈夫馮德倫享受婚後的2人生活，但舒淇仍一直保持健康生活，注重飲食之餘又與朋友做運動，她於微博公開1星期的全素飲食法，改善體質又可以減磅。



今年45歲的舒淇自從婚後也一直享受生活，不時在Instagram上載與友人吃美食的照片，但網民指她的身材至今也保持不變，與出道時無異，就連素顏和面色也顯得精神飽滿。她早前接受訪問稱，發現自己的「少女體態已回不去了」，於是逼自己做運動，因為不是非常愛好者，多常約朋友動一動，讓自己不易偷懶。

▼舒淇如何保持健康生活？（按圖👇👇👇）

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她早前接受訪問稱，發現自己的「少女體態已回不去了」，於是逼自己做運動，因為不是非常愛好者，多常約朋友動一動，讓自己不易偷懶。

減磅靠7日全素飲食法

舒淇稱，其實現時約每星期一次去做健身，而大部份時間就靠清淡飲食，保持營養均衡之餘又避免增磅。她在微博分享她獨創的減肥方法，指出除了可以達到減肥的效果，對身體健康及美容都很有幫助。首先，可以改善便秘、睡眠質素、令皮膚更光滑，更可以令思路更靈敏、集中力大大改善。

▼舒淇分享7日全素飲食減肥法（按圖👇👇👇）

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7日排毒減肥時間表

7:00 am：起床，先喝一杯溫水，做1小時瑜珈運動

8:30 am：早餐

12:30 pm：午餐

4:00 pm：做拉筋運動、帶氧運動如跑步

5:30 pm：晚餐

6:00 pm後：不再吃東西



舒淇指，這減肥法多數在上鏡前進行，不是長期發展。而這7天內都只可以吃新鮮的有機蔬菜，最少要進食三種以上不同顏色的蔬菜，這樣可以確保身體攝取足夠的營養，並且要生吃不能加以烹調。每天更要飲不少於八杯水，早晚再喝一杯小麥草汁，而小麥草的渣滓可以直接敷在面上10至15分鐘，更有美容的功效。

如果感肚餓，可以吃一些青瓜、蕃茄、芹菜，亦可以每隔3小時吃一些水果，如蘋果或哈蜜瓜，易有飽肚感。

5大保養貼士知多啲

舒淇又指其實平常也會吃甜品，但有特定時間。此外，她亦公開4大飲食減肥秘訣。

▼保養貼士有甚麼？（按圖👇👇👇）

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1. 每天攝取超過2.5公升的水分



舒淇曾受訪表示，自己每天會喝超過2500cc的水，不僅可以幫助新陳代謝，還能排毒，改善便秘症狀。



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2. 清淡飲食



除了多攝取水分外，在飲食控制上，早餐以高纖維的燕麥以及低脂牛奶為主，有時也會早晚喝一杯麥草汁，因為纖維含量多，可以增加腸胃蠕動。蛋白質的肉類或海鮮則留待中午、晚上食用。此外，也會吃蔬菜、及蘋果等，多吃有飽足感的水果。

而在食品方面，舒淇也大多選擇清淡的食材，並盡量不吃油、鹽、糖、肥肉、澱粉等容易囤積脂肪的食品；此外，也盡量不吃生食避免引起水腫。

3. 睡前5小時不進食



平時不刻意禁食，3餐都照常攝取營養，不過會提早晚餐時間，維持「睡前5小時不進食」的原則。若真的忍不住，就會以不經調味的水煮蔬菜或水果充飢。

4. 吃完飯後站半小時



舒淇在飯後至少都會站立20至30分鐘，站著同時會打電動來消耗時間，不過可不是站著而已，要將小腿要用力收緊、縮小腹，除了能練到小腿肌，同時防止脂肪在腰部對下位置堆積，一舉三得。

5. 黃金1小時吃甜品



平常可吃甜品、甜度高的水果，但要在運動完後1小時吃，因為肌肉細胞胰島素較敏感，可攝取高 GI 、高蛋白質食物，糖分不會堆積到其他地方。

同場加映：減肥排毒穴位（按圖👇👇👇）