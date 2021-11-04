學習模式影響ADHD兒童病情？觀察子女日常及早治療比成績更重要

近日有新確診專注力不足／過度活躍症（ADHD）的家長開始為子女升學問題擔心，知道傳統學校功課較多，考慮讓小朋友轉讀國際學校，希望功課量越少，孩子便不用虛耗整晚時間在功課上。但對於患有ADHD的小朋友來說，轉讀國際學校是否真的較為適合？

ADHD學童延遲診斷，會令他們於成長期間花額外時間完成功課及溫習，承受不必要的痛苦。(Getty Images)

傳統學校反有助評估ADHD學童病情

據精神科專科醫生李允丰指，雖然國際學校有不少優點，但對於一個ADHD學童來說，就讀國際學校同樣有其難處。17歲的Michael（化名）的艱辛經歷就是一個好例子。他就讀國際學校十三年級，去年起需要準備IB公開試及報讀大學，這兩年因為功課量大增，壓力亦隨之日益上升，溫習時無法集中精神，每次都需要花費大量時間才能處理一件事，令學習效率大減。

回顧中小學階段，他雖然活躍，但不至於無心向學，而自升上中學後，他的成績漸漸滑落，經常交不到功課，至現在準備公開試需要更努力溫習，始知實在非常吃力，逐與父母一同求診，諮詢下發現他其實自小已有ADHD徵狀，只是一直未被發現。醫生評估實際病情後，Michael終獲得適切治療。

上述例子可見，ADHD學童延遲診斷，會令他們於成長期間花額外時間完成功課及溫習，承受不必要的痛苦，亦會增加發生意外的風險。雖然傳統學校的功課量及考試較多，每年更可能羅列班中排名，但這反而有助客觀評估病情的指標。

ADHD學童就讀國際學校未必可獲適切照料。(Getty Images)

醫生籲家長多留意學童成長變化

李允丰醫生認為，由於ADHD沒有一套標準量化專注程度，有時侯需要透過成績好壞來衡量治療成效等等，尤其小朋友未必能準確地發映食藥後的感受，需要倚賴這種間接指標。相反，國際學校的對學生評核方式不同，分數有時只分為「仍需努力」、「達到預期」或「超過預期」等級，老師的評語亦傾向正面，所以未必能準確衡量治療成效。

李允丰醫生指，國際學校固然有自己的好處，例如國際學校傾向小班教學，老師或更容易察覺到小朋友的實際情況及跟進病情。相比之下，在傳統學校就讀，尤其是純粹專注力不足的患者，老師或以為他們只是相對文靜，未必能發現到他們「夢遊太空」，直至考試成績出爐才略知一二。再者，多間國際學校本身亦有駐校社工或輔導員，可為每一個學生跟進個案。

選擇就讀傳統學校或國際學校，當然有其他因素要考慮，例如經濟狀況、中文程度及學校歷史。對於ADHD患者來說，雖然國際學校的功課量可能較少，但亦較難衡量治療成效，家長及老師應多留意小朋友日常生活的變化，透過觀察成長的改變及學業成績的起落，判斷他們是否有相關問題，從而求醫確認是否需要治療，才是應對病情的最有效方法。