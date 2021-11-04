養生攻略｜秋冬易咳喉嚨乾手腳冰冷 13款茶飲、湯水降燥潤肺

立冬將至，早晚都多了一份涼意，亦感受到空氣的乾燥氣息。隨著氣溫將進一步下降，秋冬的養生之道在「防秋燥」之餘，也要「防秋涼」。受「秋燥」及「秋涼」的影響，皮膚會變得緊繃、乾燥，同時亦會出現手腳冰冷、喉嚨乾痕、流鼻血、哮喘等不同程度的健康問題。要改善秋冬帶來的煩惱，可以參考中醫對秋冬氣候的解說，從而以食療及日常習慣去調理身子。



秋冬天氣乾燥，小朋友易流鼻血 (圖片: FreePik)

秋冬燥氣易傷肺 熱水泡腳助血液循環、防手腳冰冷

肺臟是一個嬌臟，容易受外邪侵害，同時因為秋天氣候乾燥，燥邪會影響肺臟、耗損人體津液，故秋燥易傷肺、易誘發咽喉及呼吸系統疾病。中醫認為肺主皮毛，故秋燥亦會令皮膚乾燥、無光澤。因此，秋冬期間養生應著重「潤肺」，以免燥氣傷肺。

香港秋冬不時會受冷鋒吹襲而致氣溫急劇下降，血管快速收縮會讓血液循環變差，肌肉亦會收緊，容易引發疼痛和關節炎。而四肢離心臟最遠，血液循環相對會更差，不少女士秋冬都會出現手腳冰冷；為避免足部著涼，女士應減少穿短裙、短褲或涼鞋，避免足部裸露，慎防寒從足生。遠足、散步也有暖足作用，更有助鍛煉身體、放鬆心情，但要量力而為，避免因過度勞累而耗散精氣津液。

泡腳能有助促進足部血液循環，還能驅除體內寒氣 (圖片: FreePik)

另外，睡前以38至42℃熱水，泡腳10至15分鐘，不但能有助促進足部血液循環，還能驅除體內寒氣、幫助入睡、改善睡眠質素。Turbo Italy 健康足療機特設3種按摩模式，有效刺激腳部穴位，消除經絡疲勞，尤其適合怕冷的女士或長者，在家輕鬆享受足浴。

➤Turbo Italy 健康足療機 TFS-828 $478 (原價 $598)。

奉行「多酸少辛」飲食法則 燉檸檬助收斂肺氣

黃帝內經有云：「肺主秋，肺收斂，急食酸以收之，用酸補之，辛泄之。」，意指秋天對肺部的影響最為顯著，且陽氣會往內收斂；味道帶酸的食物可以收斂肺氣，而辛辣的食物則會洩肺氣。因此，可以透過「多酸少辛」的飲食法則去「養肺」及調整身體機能。

陳皮冰糖燉檸檬有助舒緩因秋燥引致的咳嗽、喉嚨痕癢及哮喘等症狀。(圖片: 養生一族)

養生一族出品的陳皮冰糖燉檸檬，100%純手工香港製造。採用新會大紅老陳皮及新鮮西西里檸檬，具有生津健脾、止咳化痰的功效，有助舒緩因秋燥引致的咳嗽、喉嚨痕癢及哮喘等症狀。

➤養生一族 陳皮冰糖燉檸檬(600g) $138

多吃白色滋陰潤肺食材 3種食療驅除秋日燥氣

中醫認為，五臟的「肺、肝、腎、心、脾」對應五種顏色，而白色則代表肺，故多吃白色食物能有助滋陰潤肺，如魚肉、干貝、豆腐、白木耳、山藥、百合、栗子、核桃、蓮藕、菱角、蓮子、豆漿、乳酪、綠豆、南瓜、梨子、莓果、柚子、果醋等。

豆漿性平味甘、滋陰潤燥。秋冬每朝飲一杯熱豆漿，有助滋潤五臟、補氣益血，且不難自行居家製作。只需將90克已泡發的黃豆、一公升水及少量砂糖，加入Turbo Italy多功能養生豆漿機，選用「豆漿」功能即可製作出入口細膩絲滑的濃厚豆漿。機內具備破壁無渣免過濾機能，另配四葉不銹鋼刀頭立體攪拌，每分鐘可有18000的高轉速，黃豆的風味及營養精華足以完整保存，實屬養生一族必備神器！

➤Turbo Italy 多功能養生豆漿機 TSM-392G (有青瓷綠、寶貝粉兩色選擇) $398 (原價 $998)。

雪梨味甘微酸，能有效潤燥化痰、生津止渴，對改善肺熱燥嗽有顯著功效，是秋冬時用於驅除燥氣的果中佳品。Ozen 生活館雪梨乾採用低溫烘乾技術，比經新鮮雪梨更加潤而不寒，適合不同體質的人士配合羅漢果一同泡茶或煲湯。

Ozen 生活館雪梨乾採用低溫烘乾技術，可配合羅漢果一同泡茶或煲湯。(圖片: Ozen 生活館)

➤Ozen 生活館 雪梨乾(一級) $30

羅漢果味甘性涼，有助清肺潤腸，可改善因秋燥引致的喉嚨乾痕、咳嗽及咽喉疼痛。傳統羅漢果一般以高溫長期烘烤，容易令其烤焦變黑；當果內的天然糖份焦糖化，就會形成焦苦味。Ozen生活館的黃金羅漢果以真空低溫脫水技術，羅漢果的果肉纖維及營養成分得以完整保留。平日容易唇乾舌燥、喉嚨痛人士可以多泡羅漢果水，亦可配合雪梨乾一同煲湯。

Ozen生活館的黃金羅漢果以真空低溫脫水技術，羅漢果的果肉纖維及營養成分得以完整保留。(圖片: Ozen 生活館)

➤Ozen 生活館 黃金羅漢果 低溫脫水 4個裝 $30

雪梨乾羅漢果茶

步驟：

1. 將3-5片雪梨乾丶1/4羅漢果放入杯中

2. 加入300ml約80度的熱水

3. 蓋上杯蓋焗10-15分鐘，即可飲用。



雪梨乾羅漢果豬展湯

材料：

豬展1斤 (洗淨丶氽水)

羅漢果半個 (洗淨)

雪梨乾4-5片(洗淨)

蜜棗/紅棗2粒 (洗淨)

鹽少許



步驟：

1. 將羅漢果丶雪梨乾和棗放入煲中加水以大火煲滾

2. 放入豬展再滾起

3. 轉細火煲2小時，落鹽調味便可。



秋冬宜養肺 9款潤燥湯水推介

尚膳房出品的自煮裝湯包，已預先調配好煲湯料，用前只需將藥材沖水洗淨，就可配合肉類煲出各種具不同功效的湯水。椰貝杏仁湯能滋補養肺、化痰止咳，對改善轉季乾咳、喉嚨痕癢、哮喘等症狀尤其有效。

➤尚膳房 椰貝杏仁湯（自煮裝 1 包—2人份量/包） $60 (原價 $69)。

此外，工作或生活中多繁忙，未有空餘時間整作湯水養生，亦可選擇即食湯包。Moonwell出品的「養生食療套裝」，可從六款老火湯水中，挑選三包即食燉湯；當中三款湯水尤其適合秋冬轉季時飲用。

燉湯蘊含深厚的中醫傳統智慧，用料豐富，食材有各自的功效之餘，亦有互相配合的作用，一碗燉湯匯聚了用料的精華。（圖片：moonwell）

改善入秋皮膚乾燥、口乾舌燥：杏汁白肺雞腳湯

以止咳定喘、生津止渴的龍皇南杏及北杏仁入饌，手工即磨而成的滋潤杏汁。採用健脾開胃、養肺潤燥、絕無化學漂白的新鮮豬肺製成，具有補虛損、健脾胃的功效。

舒緩入秋乾燥不適：木瓜雪耳豬展湯

以青木瓜入饌，烹調後仍保留原本木瓜的天然真味，配以雪耳、玉竹、南北杏、蜜棗、無花果等滋陰食材，適合大人和小朋友飲用。

入秋易累手腳冰冷、氣血兩虛：章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯

以補血益氣、滋陰養胃的章魚和補脾固精、安神強筋的蓮藕入饌，獨門配方刻意加入膠原蛋白滿滿的牛蹄筋一起熬製

➤Moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】養生食療套裝(任選三款) $175 (原價$294)。

御壹工房的燉湯非常適合忙碌的你，他們所製作的湯水並無添加味精、防腐劑及人造色素，只需加熱3分鐘就可即刻飲用，而且有足料湯渣。「湯包套裝Ｂ」包含五款湯水，具有潤肺養陰、補虛益氣、清理肝熱的功效，亦可增強身體免疫力。

「湯包套裝Ｂ」

1. 蓮藕章魚螺片燉豬展湯

2. 姬松茸嚮螺片燉竹絲雞湯

3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯

4. 雪蛤杞圓黨參燉竹絲雞湯

5. 五指毛桃椰子燉老雞湯



➤御壹工房湯包套裝B $178 (原價 $232)。

秋冬一齊調理身子！買滿$150即送禮品！

雖然轉季容易有不少健康，但只要注意保暖、多飲滋補湯水，一樣能！凡於「秋冬滋潤推介」專區購滿$150，即送Craftholic 精美禮品一份。

凡於「秋冬滋潤推介」專區購滿$150，即送Craftholic 精美禮品一份。

精美禮物包括（四選一）*：

Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

Craftholic 1.5升保溫壺（原價：$280）

Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

Craftholic 保溫飯袋連飯盒（原價：$178）



*禮品數量有限，先到先得，換完即止。如所選擇之禮品換罄，醫師Easy有權以其他禮品代替。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

Reference:元氣網,早安健康