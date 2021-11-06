濕疹｜秋冬季節濕疹易發作！肝功能不佳患者要把握這段時間養肝

每當東北季風來襲，氣溫驟降，加上有機會出現降雨情形，尤其是濕疹病患更能明顯感受到氣候變遷帶來的影響，不只氣溫和濕度會使濕疹惡化，台灣中醫師鄭愛蓮指出，濕疹患者若同時患有乙型肝炎或肝指數偏高，將增加濕疹修復的困難度。



配合肝氣治療濕疹 把握晚上11至3點養肝黃金睡眠時間

鄭愛蓮說明，這類患者想要治療濕疹，需連同肝氣調理，方能根本治療濕疹，並修復受損的肝臟。首先第1步就先從睡眠開始調理，從中醫的觀點來看，晚間11點至凌晨1點是經絡運行至膽經的時段，凌晨1點至3點則是肝經的運行時段。肝與膽表裡相通，會相互影響身體的修復結果，因此晚間11點至3點這段黃金時間是最適合透過睡眠來讓身體排毒、解毒、修復的。

鄭愛蓮進一步解釋，排毒是肝臟最重要的工作。人體代謝過後的廢料及有害物質，都會透過肝臟排解，若熬夜晚睡，長期累積毒素在體內，就容易有口乾舌燥、睡眠品質不佳，甚至導致疾病發生。

了解「濕疹」和「癬」的異同：（按圖👇👇👇）

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中醫調理脾胃 治療濕疹和養肝雙管齊下

至於該如何治療這類患者呢？鄭愛蓮曾收治1名年約58歲的男性外賣員因濕疹病情加重而求治中醫，主訴有口乾、睡不好和夜間皮膚癢等症狀，進一步詢問發現該患者為乙肝帶原者、還有業績壓力和熬夜問題，醫院檢查也發現肝指數超標。後來藉由服用中藥調理脾胃、肝氣，再搭配中藥材萃取的外用藥膏治療。約半年左右，濕疹已完全去除，肝指數下降至正常標準。

另1位45歲的上班族，自20多年前就罹患濕疹至今，期間曾兩度因嚴重濕疹引起蜂窩性組織炎而住院，使用類固醇反覆治療仍未完全治癒，因而轉往中醫治療。鄭愛蓮補充說明，該患者曾多次服用藥物，因此肝指數也超標，濕疹症狀嚴重。而經中醫治療1年多，耐心服用中藥、擦外用藥膏後，濕疹已恢復7、8成，肝指數也恢復正常。

有肝炎或肝氣循環不佳的人 不宜做激烈運動

鄭愛蓮強調，一般而言，治療濕疹會先從脾胃調理起，不過因為上述案例都有濕疹病情加重，合併口乾、睡不好等症狀，便合理推斷患者有肝炎或肝指數過高。肝氣不暢通會使原本的皮膚疾病加重，若患部紅腫嚴重的話，就必須再加入清熱解毒的藥物，同時增加調節肝氣的藥物比例，幫助患者同時修復肝臟與濕疹問題。

除了藥物治療之外，鄭愛蓮也提醒民眾，有肝炎或肝氣循環不佳的人，不宜做激烈運動，否則反而會使肝指數升高，應著重在吃好、睡好，多補充優質蛋白質，盡量選用水煮、清蒸、水炒等烹調方式，避免吃炸物，也不宜熬夜，配合醫囑調理，就能重拾健康的皮膚狀態。

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