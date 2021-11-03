新冠疫苗｜長者等族群下周四優先打第三針 本周五可預約容許溝針

本港第三針新冠疫苗接種計劃即將展開，政府周三(3日)公佈，包括長者在內的合資格免疫力弱病人和較高感染風險人士這兩大群組，本周五(5日)起可優先預約接種第三針，最快可於下周四（11日）起免費接種，政府預計上述第三針安排涉及約186萬人。

政府公佈下周四起為高危組別打第三針，本周五可開始預約。(梁鵬威攝)

▼當局公佈優先接種第三針新冠疫苗安排（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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優先接種第三針的兩大群組

1. 免疫力弱病人 (不論復必泰或科興接種者)



．癌症病人

．器官移植病人

．晚期愛滋病患者

．需服藥壓制免疫系統的人

．上述人士應在接種第二針後至少四星期才接種第三針

2. 較高感染風險人士 (不論復必泰或科興接種者)



．60歲或以上長者

．醫護人員

．長期病患者

．參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作人員等

．上述人士應在打第二針後最少六個月才打第三針

至於60歲以下接種科興疫苗的人士，當局表示稍後時間都會安排補打第三針，但若短期內要去海外高風險地區，如持有機票，接種中心人員會酌情處理打第三針，而60歲以下注射復必泰疫苗的人士則暫未有安排。

▼同場加映，養和醫院近日公佈科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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兩大族群可優先接種第三針新冠疫苗。(資料圖片)

當局容許第三針「溝針」

上述兩大群組本周五(5日)起，可在新冠疫苗接種計劃專題網站預約打第三針，最快可於下周四(11日)接受免費接種，他們須於接種疫苗當日向接種中心出示證明文件核對身份。當中，免疫力弱人士要帶同醫生證明；12至17歲的免疫力低病人，則必須在接種疫苗當日攜同家長同意書，並由家長親自陪同打針；高風險人士則要出示身份證及工作證。

兩大群組同時亦可在社區疫苗接種中心領取「即日籌」即場打針，於公立醫院覆診的病人亦可在不用預約的情況下打第三針。

當局指，市民可按自身情況決定接種科興或復必泰疫苗，但亦引述專家建議指第三針接種復必泰疫苗可能產生較好的免疫反應，安排亦意味着當局容許市民在第三針進行「溝針」。

▼同場加映：新冠肺炎的患者會出現其他不常見病徵，若不為意，容易忽略 （按圖 👇👇👇）

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