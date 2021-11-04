扁桃腺結石｜台男咳出酸臭「白色珍珠」 唔飲水常煙酒高危注意！

扁桃腺易影響食道及呼吸道，不時喉嚨痛又口臭？或者出現了扁桃腺結石。有台灣網民在Dcard討論區上載相片，表示自己近日竟咳出一顆「白色珍珠」，好奇一聞之下，竟是奇臭無比，令一眾網民也感到嘩然，「真的是第一次見」、「好噁心」。到底為何有扁桃腺結石？如果出現後又可以自行處理？



台男網民咳出酸臭「白色珍珠」

一台男在Dcard討論區以「咳出扁桃腺結石（噁圖）」為題發帖，指自己第一次咳出了一粒超大的扁桃腺結石。

▼台男分享自己咳出了一粒超大的扁桃腺結石（按圖👇👇👇）

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樓主將扁桃腺結石咳出後，更忍不住聞一下味道，豈料是一陣酸臭味攻鼻，「手賤的我馬上壓爆大力吸一口，那股酸味直接衝上來，好爽！」最後，他又留言補充提醒：「如果你有長期口臭的話，就要注意可能是扁桃腺結石引起！但老話一句，有就清掉，沒有就不要硬擠以免受傷。」

扁桃腺結石知多啲

扁桃腺是長在嘴巴後面的兩塊肉，並非2顆表面平滑的圓形肉球，而表面有很多小凹洞，稱「扁桃腺隱窩」。如果扁桃腺長期慢性發炎而導致腫脹，使隱藏的凹洞增多，使細菌、食物殘渣以及分泌物與腺體分泌的鈣鹽產生沉積，從而形成結石，並躲藏在扁桃腺表面凹凸不平的孔洞內，同時出現以下特徵。

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若扁桃腺結石體積小，通常沒有症狀，因此很難發現，但當扁桃腺結石長期囤積在扁桃腺隱窩時，就容易引起扁桃腺慢性發炎、腫大，造成喉嚨卡住不適的感覺，甚至會造成口腔內異味、異物感、味覺異常、喉嚨慢性咳嗽、耳痛甚至吞嚥障礙，若引起扁桃腺腫大也容易影響正常呼吸，嚴重甚至會誘發睡眠窒息症。

藏於隱窩的結石一般可以透過飲水沖走，但長期口乾則會使之難以沖走，故大家應避免以下4大壞習慣：

飲水不足、

用口呼吸、

進食後沒有漱口、

長期吸煙、飲酒



如何檢測自己是否有扁桃腺結石：

1. 無論刷牙多少次，仍然會有難聞的口臭氣味出現。

2. 漱口時將頭抬高，這時會聞到刺鼻的異味從口腔出來。

3. 張口照鏡時，可以看到喉嚨兩側附近的隱窩處有一顆顆或一片白色的塊狀物。

同場加映：什麽原因令扁桃腺發炎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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不過要注意的是，對於比較容易鬆脫的扁桃腺結石，可以嘗試輕力用棉花棒挑出，但需緊記避免用尖銳的工具自行清理，因為會導致流血甚至發炎。患者亦可嘗試勤用漱口水或鹽水漱口，希望有效縮小扁桃腺表面的坑洞，從而協助結石脫落。若口氣情況持續嚴重，或長時間受扁桃腺發炎困擾，可選擇以手術形式切除整個扁桃腺。

日常預防方法

通常扁桃腺結石會隨著咳嗽或漱口排出體外，所以要改善扁桃腺結石的產生，最好的方法就是要好好維持我們日常良好的清潔口腔習慣，以下也是日常要注意的小貼士。

1. 多做運動鍛鍊身體以增強抵抗力，預防或減少扁桃腺發炎

2. 維持定時的作息時間，盡量不熬夜

3. 保持飲食清淡，避免吃辛辣濃味的刺激性食物

4. 戒煙戒酒

5. 進食後用漱口水或淡鹽水多漱口，以清除口腔內的食物殘渣

6. 宜少食花生、果仁、薯片或薯條等食物，因較易形成積聚在口腔的渣滓

7. 若患上急性或慢性扁桃腺發炎，應盡早求醫，以防形成扁桃腺結石



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