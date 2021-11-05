失眠｜長期受壓失眠恐積勞成疾 社區支援計劃贈醫施藥助好夢重溫

香港生活節奏向來急促，生活及精神壓力就大，普遍睡眠時間都不足。在疫情下，面對的工作及生活壓力就更大，令晚上更難以入睡，「眼光光等天光」的滋味苦不堪言。在中醫角度，睡眠為身體休養及恢復的關鍵，長期失眠不單止令身體積勞成疾，久而久之，會引起情緒問題，形成惡性循環。想要擺脫這個困擾，首先要認識失眠的成因，才能對症下藥。

失眠深深困擾着不少忙碌的港人。(資料圖片)

七成港人因壓力失眠

《中醫‧生活》月刊有感到不少市民受疫情困擾而長期失眠，有見及此，主辦了名為「社區失眠支援計劃」的計劃，為適合人士提供免費中醫治療，包括由醫師診症把脈評估、2次免費針灸治療及28天份量的中成藥，齊齊贈醫施藥為市民的健康把關。

睡覺，是一天辛苦工作後最基本的放鬆和休息方法，藉着睡眠可以令身體得到全面休息和恢復能量，第二天又再精神奕奕上場再戰。然後，這個與生俱來的休息大法，卻隨着身體和精神的改變而成了不再理所當然。

據香港中文大學一項調查指，2021年有近7成港人有失眠問題，主要原因為工作及學業壓力，而中年女性失眠狀況更是嚴重。中醫角度，睡眠為身體休養及恢復的關鍵，長期失眠不但會令身體積勞成疾，更會引起情緒問題。

「社區失眠支援計劃」的中醫療程更包括2次免費針灸治療。(資料圖片)

療程報名日期截至年底

有見及此，《中醫‧生活》月刊想幫助香港人面對疫情盡一份綿力，以治本又治根的中醫治療為香港人重啟健康之門，計劃並得到揚子江藥業及御守中醫支持，齊齊贈醫施藥，讓你睡個好覺。

有興趣參加計劃的人士可掃瞄二維碼，登入後完成問卷及留下聯絡方式，經評估為合適後會收到Whatsapp電話通知，然後再預約前往御守中醫，由醫師把脈問診後合資格人士將獲得2次免費針灸及28天份量的百樂眠膠囊作為治療方案。截止報名日期為2021年12月31日。

有興趣參加計劃的人士可掃瞄二維碼，登入後完成問卷及留下聯絡方式。

御守中醫地址：

太子店：香港太子界限街40號C鋪

灣仔店：香港灣仔灣仔道151 - 163號

註册中醫師、御守中醫集團醫師姚叙瑩博士。(中醫生活提供)

（資料由中醫生活提供）