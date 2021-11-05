MIRROR炸雞｜套餐熱量＝逾４豌飯 需６小時瑜伽消耗點食先健康？

MIRROR麥炸雞熱潮席捲全港！不少鏡粉為求儲齊一套16款鏡仔卡，近期日日食炸雞，網上甚至有不少「前夫」大吐苦水，哭訴「女友專心儲卡，自己拼命食雞」的分工苦況，到底長期進食炸雞對身體會有甚麼影響？有沒有方法可讓一眾鏡粉及「前夫」食得相對健康點?

麥當勞麥炸雞餐隨餐隨機派發MIRROR鏡仔卡，吸引大量鏡粉儲卡。（資料圖片／梁鵬威攝）

麥炸雞套餐熱量高達1,210千卡

澳洲註冊營養師劉慧汶（Vivien）表示，雖然雞肉本身含有豐富蛋白質，有助維持健康體魄及促進免疫力、頭髮及指甲健康，然而雞肉一經油炸後，其脂肪含量亦會增加。

事實上，炸雞中50-60%的熱量均來自脂肪，當中約25%的脂肪屬於飽和脂肪，長期攝取過多飽和脂肪會增加壞膽固醇水平及患上心血管疾病的風險。除脂肪外，炸雞亦屬高鈉食品，長期進食過多鈉質有機會令身體更易出現水腫及增加患上高血壓的風險。

原味麥炸雞(一份兩件)的營養成分:



．熱量：747千卡

．蛋白質：46克

．脂肪：50克

．飽和脂肪：14克

．碳水化合物：30克

．鈉：1,157毫克

Vivien指，一份兩件的麥炸雞熱量高達三碗白飯，當中含10茶匙油，其鈉含量佔成人的全日攝取上限近半。而麥炸雞套餐，即配上中薯條（313千卡）及中汽水（148千卡）後，套餐的總熱量即高達1,210千卡，相比一般午餐建議攝取熱量（600千卡）高出兩倍。

▼到底一份麥炸雞套餐的熱量，相等於幾多碗白飯？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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多間麥當勞亦都有以MIRROR的擺設及布置，吸引鏡粉打卡。（資料圖片／梁鵬威攝）

一套鏡仔卡等如幾多脂肪？

如果要儲齊一套16款的鏡仔卡，即至少要食16個麥炸雞套餐，在扣除每天一般午餐建議攝取熱量的600千卡後，16個麥炸雞套餐的總額外熱量為9,760千卡。

由於3,500千卡熱量有機會形成1磅脂肪，因此在先後進食完16個麥炸雞套餐後，身體恐至少額外增加約2.79磅脂肪。以60公斤的成人為例，他需要踏3至4小時中強度單車或做6至10小時低強度瑜伽才能消耗一個麥炸雞套餐。

此外，麥炸雞同時亦推出了蜜糖及爆蒜口味。Vivien表示，雖暫未有相關營養成分資料可作直接比較，但可基於不同口味所添加的食材作初步推算當中的營養成份。

蜜糖麥炸雞：



．據世衞定義，蜜糖屬於游離糖(free sugar)的一種。為減低過重或肥胖問題及蛀牙風險，成人及兒童的游離糖攝取應少於其每日熱量攝取的10%，以致進一步減至5%。

．以每日進食2,000千卡的成人為例，每日應進食少於12茶匙糖。

．2湯匙蜜糖已含約33克糖，相等近8茶匙糖，已佔每日建議攝取量的60%。

爆蒜麥炸雞：



．宣傳廣告指爆蒜麥炸雞以秘製大蒜醬汁醃製，而醬料一般含較多添加鈉質，所以估計其口味有機會鈉含量較高。

．據香港食物安全中心早前的調查結果顯示，醬油及調味料是香港人的鈉質攝取主要來源。

▼要儲齊一套MIRROR卡，身體至少需增加逾兩磅脂肪（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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▼同場加映，5大瘦身燃脂好食材（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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要儲齊一套16款的鏡仔卡，即至少要食16個麥炸雞套餐。(麥當勞facebook)

四大進食貼士助降近七成熱量

不過，這波MIRROR炸雞熱一時三刻恐難以冷卻，因此Vivien亦建議以下四大進食貼士，希望大家在食炸雞的同時盡量減少攝取多餘的熱量。

1. 盡量去皮：



．可減去近70%脂肪及約60%熱量，即兩件麥炸雞可減去近450千卡，其熱量近乎一個即食麵。

2. 薯條轉粟米：



．可減去約230千卡，熱量相等一碗白飯。

3. 汽水轉無糖汽水或無糖茶：



．減去約8茶匙糖

去皮麥炸雞兩件 + 粟米 + 無糖汽水=380千卡，即原本1,210千卡的三分之一熱量

4. 如較難抗拒雞皮，可選擇凱撒沙律套餐加配一件麥炸雞（580千卡）



．減少整體進食分量並增加膳食纖維攝取。