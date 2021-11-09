猝死｜氣溫驟降慎防猝死！暴飲暴食、酒醉者5大族群要多加注意

今年氣溫驟降，令人措手不及，連冬裝都還沒來得及洗下去便頓時轉涼。



氣溫劇烈變化總讓人聯想到猝死的案件，而第一時間多半想到長者、三高病患或是肥胖者，但有些人看起來健康卻是「非典型」的猝死潛在族群！

▼這5種非典型族群也須小心猝死（按圖看清👇👇👇）

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1. 暴飲暴食者

特別在冬季，一般人吃太多、太撐，太油膩的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽劇增、忽大忽小的用力幫蒲收縮，容易使心臟感到不舒服。心血管液循環不流暢，容易誘發急性心肌梗塞的發作。

2. 缺乏運動者

一般成人每週運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。但多數的上班族都沒有良好的運動。世界衛生組織，早已指出身體運動不足，已成為影響「全球死亡率的第四大危險因子」。每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，這只是僅次於高血壓（13％）、抽煙使用（9％）和高血糖（6％）之後而已！

3. 酒後飯後泡澡、酒醉者

人們剛吃完飯時，大量血液聚集在腸胃部位，身體的其他器官處於相對的缺少循環狀態。如果在這時候又去泡澡，又是冬季，洗澡水溫度相對較高，因此會導致除了腸胃部位血流量增加，更全身血管擴張，皮膚和肌肉血流增加，心血管液循環負苛量更有巨大的壓力，也容易負苛過量猝死。

4. 壓力大失眠者

情緒起伏大者，主要會嚴重影響睡眠，當生活一直感到「有壓力，不睡覺」，你的交感神經一直處於高度的反應中，你的免疫系統受到抑制，然後也惡性循環，這些壓力會更大，而研究結果顯示，這些睡眠不足者，易引發心血管猝死相關疾病。

5. 感冒未癒者

千萬不要把感冒當成一件小事，普通的感冒也會同樣在冬天引起猝死，甚至病毒會侵犯心肌，引起了心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。如果感冒當下或在1-3周後，有心悸，胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，一定要馬上去看醫生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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