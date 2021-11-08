刺身｜每月吃兩次仍禍從口入 少女腸道布滿寄生蟲刺身應點食安全?

廣東一名17歲女生素有吃魚生的習慣，不過她在最近兩個月卻持續出現腹痛、腹瀉的症狀，經求醫才發現自己的腸道內竟布滿了大量仍在蠕動的寄生蟲，連醫生也大嘆觸目驚心。不過，刺身一直是港人最喜歡的食物之一，如完全戒吃似乎亦不太可能，到底在進食或處理刺身前，有甚麼貼士可以吃得相對安全點?

該名嗜吃刺身的少女，被發現腸道內布滿寄生蟲。(網上圖片)

腸腔寄生蟲仍然蠕動

綜合內地傳媒報道，該名少女腹瀉的症狀已經持續約兩個月，每次的腹瀉次數更高達五六次，最近終前往醫院求醫。醫生經胃腸鏡檢查發現，少女的腸腔內竟布滿了多條活生生、正在蠕動的寄生蟲，醫生亦表示當時被這情況嚇到。

後經治療，少女目前已經康復出院，不過她亦坦言自己過去素有吃刺身的習慣，約一個月吃一至兩次。醫生估計，少女這個飲依習慣令她身體受到寄生蟲感染。

▼愛吃刺身會生寄生蟲？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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冷凍、加熱方有效殺死魚內寄生蟲

本港食安中心過去曾經指出，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。在眾多海產寄生蟲中，最令人關注的是蛔蟲、縧蟲和吸蟲。

大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適。患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲(例如肺吸蟲)甚至有可能進入患者的重要器官(例如肺部)，引起嚴重併發症。

以異尖科線蟲為例，該蟲寄生在海魚，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，就可能感染寄生蟲病(例如異尖線蟲病)。

中心強調，根據聯合國糧食及農業組織，無論是野外捕獲或人工養殖的水產都可能帶有寄生蟲。

中心又引述歐洲食品安全局指，在特定條件下進行冷凍和加熱才是殺死魚內寄生蟲最有效的方法。

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拆解殺滅刺身寄生蟲謬誤

1. 滴檸檬汁有無用？



曾有傳言指滴檸檬汁在三文魚上，寄生蟲會現形爬出。但亦有指檸檬汁只能作表面的消毒。不過，美國食品及藥品管理局（FDA）指出，以檸檬汁、洋葱及蕃茄浸泡的夏威夷菜醃三文魚（lomi lomi）、拉丁美洲菜檸汁醃魚生、大溪地沙律（Poisson Cru）等均曾涉及人體寄生蟲感染，或未能有效殺死寄生蟲。

2. 加日式芥末、酒、醋、豉油或蒜可殺寄生蟲？



網上曾有傳言指，將刺身浸在日式芥末55分鐘能殺死寄生蟲，不過據食物安全中心所指，酒、醋、日式芥末、黃芥末及香料等均不能殺死海產內的寄生蟲。

3. 食用前要冷藏七天？



聯合國食品法典委員會的《魚和漁業製品操作規範》就可供生食的魚類有提供清晰指引，這類魚須在-20°C或以下冷凍七天；或在-35°C冷凍約20小時，以殺死魚內的寄生蟲。

美國食品及藥品管理局（FDA）則建議以零下20°C或以下冷藏七天；若以零下35°C 冷凍魚則須15個小時；倘以零下35度或以下把魚冷凍成固體，再在零下20度或以下冷凍24個小時便可殺魚體內寄生蟲。

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4. 浸鹽水有用嗎？



聯合國食品法典委員會的《魚和漁業製品操作規範》亦指，如果把用於生食的魚類在鹽水浸泡時間夠長，如鹽醃可減低寄生蟲的危害，但未必能夠完全消除。

5. 哪些人不宜進食刺身？



據食物安全中心表示，高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，不宜生吃魚類。

此外，刺身最好在在店舖內即時進食，避免外賣，因在室溫下刺身會不斷滋生細菌。同時，由於厚切刺身難以觀察到有沒有寄生蟲在其中，故刺身宜薄切。

理論上所有生的魚類均有可能存有寄生蟲，所以食物安全中心就表示，不想從魚類感染寄生蟲，最好是避免進食生或未經煮熟的魚。而買魚時應光顧可靠及持牌的店舖。

資料來源：食物安全中心、美國食品及藥品管理局、聯合國食品法典委員會