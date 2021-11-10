癌症｜膽結石患者易罹患膽囊癌？ 專家揭肥胖高血糖10大危險因子

許多人聽過膽囊結石，發作時痛到在地上打滾，但膽囊也可能長出壞東西，台灣每年就有1千多人罹患膽囊癌。膽囊位於腹腔深處，很難透過觸診發現異狀，不少患者是在出現上腹痛、噁心嘔吐、食慾與體重下降、右腹出現腫塊、黃疸等不適症狀時，就醫檢查才確診。



膽囊癌好發年齡在60至70歲民眾，女性多於男性，約3比1，有些人以為膽石症或膽囊炎症狀為主要表現腹痛、噁心、嘔吐，但也有病人則完全沒有症狀，在健康檢查時，影像檢查才意外發現罹癌。

▼生膽石常見症狀： （按圖👇👇👇）

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台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，發生膽囊癌的原因至今依然不明，有著各種假設，例如，膽石症之慢性刺激、膽汁滯留、感染原、炎性腸道疾病，或者原先良性腺瘤惡化而來，但均未能證實。至於膽結石是否會導致膽囊癌？賴基銘指出，長期追蹤無症狀膽石症患者，僅有不到百分之1之病人罹患膽囊癌，因此這項說法是否可信，仍有待證實。台灣肝病防治學術基金會衛教資料則整理出膽囊癌10大危險因子：

▼膽囊癌10大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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- 女性

- 年紀大於65歲

- 肥胖、高血糖

- 經常曝露於致癌物之中（如二噁英（戴奧辛）、吸煙等）

- 膽囊腺瘤、膽囊鈣化

- 原發性膽道硬化症

- 膽囊慢性發炎

- 慢性感染沙門氏菌或幽門螺旋桿菌

- 先天性膽道囊腫

- 不正常的膽管胰管接合



臨床顯示，超聲波掃描是診斷膽囊癌的最佳工具，方便可行且不具侵襲性，目前為篩檢膽囊癌的第一線工具。確診後，以手術切除為主，預後還不錯，但如果癌細胞轉移至肝臟、肺臟、骨頭等其他器官，術後還需合併放療、化療，療效較差。

賴基銘表示，膽囊炎、膽結石、磁化膽囊、膽胰管合流異常都是膽囊癌的高危險因子，一旦發現膽囊疾病，應積極治療，如果膽囊內有瘜肉或瘜肉樣病變，則需定期追蹤檢查。

▼養成健康生活及良好飲食習慣，並保持適中體重，可助改善容易誘發膽石症的高危因素，當中包括 :（按圖👇👇👇）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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