乳癌｜續成本港最常見女性癌症 蛋白抑制劑、免疫治療助增存活率

乳癌目前為本港女性中最常見的癌症，同時亦為本港第三號女性癌症殺手。除傳統化療及電療外，近年治療乳癌的方法亦有所進步，針對不同乳癌情況的新藥物及新的藥物配搭方案亦不斷出現，為患者帶來新希望。

乳癌為本港最常見的女性癌症。（資料圖片）

乳癌女性致死率僅次於肺癌、大腸癌

據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，乳腺癌為本港女性中最常見的癌症，2019年有4,761宗發病個案，發病個案患者的年齡中位數為58歲。乳腺癌同時亦為本港第三號的女性癌症殺手，致死率僅次於肺癌及大腸癌，2019年的死亡個案為852宗。

據臨床腫瘤科專科醫生李兆康醫生介紹，隨着本港近年的乳癌個案持續上升，治療乳癌的方法亦不斷推陳出新，近年亦出現了以下兩種治療乳癌的新方案，為患者身體減輕負擔。

▼近年治療乳癌的方法不斷推陳出新，當中包括以下兩款方案：（按圖了解👇👇👇）

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CDK 4/6抑制劑可令癌細胞自然死亡

治療原理：



CDK 4/6其實是一種蛋白，當癌細胞分裂和複製的時候，需要CDK 4/6支持。而CDK 4/6抑制劑就是將這些蛋白抑制，令到癌細胞分裂和複製的次序被打亂，從而令癌細胞自然死亡。

針對的患者類型：



部份乳癌病人的CDK 4/6蛋白特別偏高，因此透過服食CDK 4/6抑制劑就可以對其病情產生正面影響，特別是荷爾蒙受體陽性、HER2陰性的晚期乳癌病人。

如上述病人的乳癌已確診第四期，而病情又未有即時性命危險，醫生通常都會建議病人服食CDK 4/6抑制劑，合併荷爾蒙藥物治療。

副作用：



．中性白血球偏低

．噁心

．較易感染

．嘔吐

．口腔潰瘍

．便秘等

．大多數個案中副作用均較輕微

存活率：



使用CDK 4/6抑制劑合併荷爾蒙藥物，在上述第四期病人身上，「無惡化存活期」中位數可達至兩年。

▼同場加映，患上乳癌的風險因素：（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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三陰性乳癌患者福音：免疫治療

治療原理：



在本港整體乳癌個案中，約10-15%屬於三陰性乳癌（Triple-negative breast cancer，TNBC）。對付三陰性乳癌，荷爾蒙治療及標靶治療都無效，過往只能倚賴化療。

近年最新的免疫治療藥物，突破了部份三陰性乳癌細胞「躲避」人體免疫系統的「詭計」，可激活病人自身的免疫系統，辨認出乳癌細胞，予以攻擊。

針對的患者類型：



三陰性乳癌，即驗出癌細胞對雌激素受體（ER）、黃體酮受體（PR）、上皮生長素因子（HER2）都呈陰性。

目前有兩種情況有機會適合使用免疫治療：早期三陰性乳癌，手術後以最新免疫治療作為單獨使用的輔助療法；或復發的三陰性乳癌，以免疫治療合併化療，可以將腫瘤全部消除的比例提高。

副作用：



．疲勞

．腹瀉

．噁心

．副作用大多屬輕微

存活率：



三陰性乳癌患者如果在手術前做了化療和免疫治療，可以提高「病理完全緩解」的比率，這比率愈高，往後的治療效果會較好，病人的存活時間也會較長。有研究顯示平均存活期可提升到23個月，相較單用化療多了約7個月。

▼同場加映，謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖了解👇👇👇）

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