香水｜長期吸入持久香味易致癌？日常使用香味產品要注意6大貼士

香水、香薰、甚至精油也是受歡迎的香味產品，不少也聲稱不同芳香可以帶來不同的放鬆效果。但原來長期吸入持久不散的香味，或有可能導致危害健康。有台灣醫師指，長期聞太多香味產品，輕則會狂打噴嚏、頭昏腦脹等，重則恐引發內分泌失調及致癌。而其中更要注意日常2大危險香味來源。



現時市面上不少日常產品也推出香味版本，但有很多也使用了人工製造的香氣，台灣醫師黃軒近日在facebook專頁撰文，表示如果長期使用這些香氣產品，或有機會損害健康，以下2大危險香味來源很常見，也是不少人會忽略。

▼2大危險香味來源（按圖👇👇👇）

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1. 日常用品散發的香味



黃醫師指出，時下許多香味產品都強調擁有「持久不散」的香氣，例如香水、化妝品、保養品、沐浴露、清潔劑等，有生產商會添加用以定香的「鄰苯二甲酸酯」使香味持久，但它其實是一種環境荷爾蒙，可經由皮膚吸收，長期使用的話即使是小劑量，慢性累積也可能危害健康，甚至影響兒童的生殖器官發育及導致癌症，例如乳癌和子宮內膜癌。

此外，「鄰苯二甲酸酯」也容易造成兒童過敏、成人發生代謝症候群（又稱「代謝綜合症」），即使他們沒有吃太肥膩的食物，但因他們經常都吸取香氣，從而引發內分泌失調及導致肥胖。

▼同場加映：乳癌症狀（按圖👇👇👇）

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2. 點燃出的香味



透過熱力而產生的人工香味，例如點燃精油、香薰蠟燭、室內芳香插座加熱等，有可能在燃燒後釋出有可能致癌的「二氯甲烷及甲苯」，兩者均屬於神經毒，一經吸入後，在人體會累積，輕則令人頭痛、昏眩，可能導致記憶力減退，重則有致命危險。

黃醫師續解釋，有些香味產品也會釋出「甲醛」，或或添加「苯」、「氯」等有毒物質，可透過口、鼻及皮膚吸收進入人體，並透過血液循環達到全身各部位，長時間使用的話，嚴重可致癌，有生命危險。

喜歡香味是人類自然的習性，大自然的花草樹木都會散發芳香，這些都是生活中對健康無害的天然香味，只是在室內時大家都習慣使用人工香味，而香味持續太久就是危險的警號，皆因「香味物品放了很多化學物質，人工香味才能維持很久」。若想安心使用香味物品、減少對健康造成影響，他建議以下使用小貼士：

▼香味產品使用小貼士（按圖👇👇👇）

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1. 不用化學品的香精

只使用天然植物的香精油或天然植物萃取精華的原味，代替人工合成香精。

2. 不含化學色素

並不表示無顏色，只是以天然植物或生化萃取之原色代替而已。

3. 不含人工防腐劑

可以用天然小麥胚芽油、紅蘿蔔油為抗氧化劑，防止產品腐壞。

4. 不含礦物油脂

使用植物性透氣脂或不油膩的透氣性脂，代替了那些過度油膩的礦物油、羊毛油，使用後滋潤，吸收很快。

5. 無引起過敏的化學成分，有經過實驗證明

只要不含人工香精、化學物質、人工色素，這些都易引起過敏。有良心的廠商，會對每一次新增使用之香味原料，皆經過實驗證明，對人體不會產生過敏。

6. 不含重金屬

絕不含汞、鉛等重金屬物質，或其它不良有害重金屬成分。

▼同場加映：以下7種食物有助預防乳癌（點擊下圖看清！👇👇👇）