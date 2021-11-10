二氧化鈦｜口罩含潛在致癌物專家籲勤換別恐慌 忌彩色要睇三指標

新冠肺疫肆虐全球至今，口罩已成為民眾日常出入的必須品。不過，比利時當局上月則公布研究指，一些以合成材料製造的口罩恐含有潛在致癌物二氧化鈦，儘管歐盟事後已強調無確實證據證實戴口罩有致癌風險，不過消息亦引起不少民眾憂慮。

疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。(資料圖片)

二氧化鈦已被世衞列為潛在致癌物

比利時國家衞生研究院上月發表一份報告顯示，在市面多款以不織布合成纖維口罩及含尼龍和聚酯纖維的口罩中，發現含有潛在致癌物質二氧化鈦（TiO2），當中包括可重複使用及一次性使用的外科口罩和過濾口罩等。

報告公布後，歐盟執委會周一(8日)強調目前沒證據顯示含有二氧化鈦的口罩會對健康構成威脅，建議民眾在疫情下繼續佩戴口罩。而比利時衞生部長也回應指，需進行更多研究才能證明二氧化鈦是否對人體有害，呼籲民眾繼續戴口罩，不過當局亦計劃強制口罩製造商，公開使用二氧化鈦成份的資料。

世界衞生組織（WHO）的國際癌症研究機構 （IARC） 已將二氧化鈦列為潛在致癌物，法國亦在去年已正式禁用把二氧化鈦作為食品添加劑，歐盟則計劃最快在明年中前，禁止把二氧化鈦作為食品添加劑。

▼ 比利時當局發表報告，稱市面口罩含潛在致癌物二氧化鈦：（按圖了解👇👇👇）

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專家：或與口罩背面白色纖維有關

據本港化學工程師李浩基介紹，二氧化鈦常見於白色油漆、香口膠、廁紙、紙張、防曬霜等，具有增白劑的用途，直言：「幾乎日常所有見到白色的事物，都含有二氧化鈦。」因此，報告指出口罩含有二氧化鈦，應與口罩的白色背面有關，口罩生產商或透過二氧化鈦將口罩背面的纖維由其他顏色變成白色。

雖然口罩與口鼻接近，但他認為市民無須過份恐慌，強調二氧化鈦僅屬可能致癌物，且相信口罩的二氧化鈦含量並不多，估計口罩纖維出現破損才有機會吸入，由於不少口罩是即棄，市民未必長時間使用，認為只要勤換口罩即可。

▼同場加映，彩色口罩較多菌？（按圖了解👇👇👇）

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口罩要點揀？

選購口罩時，可根據細菌過濾效率和顆粒過濾效率為判斷口罩保護能力的最重要指標：

• 細菌過濾效率（ BFE）



細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency，簡稱 BFE）是評估外科口罩保護能力的重要指標，大部分口罩標準都有這項目要求。ASTM F2100 -19 標準對細菌過濾效率的要求是1級≥95%，2級和3級則≥98%。

• 顆粒過濾效率（ PFE）



顆粒過濾效率（Particle Filtration Efficiency, PFE）是評估外科口罩過濾能力的另一重要指標，ASTM F2100-19標準對顆粒過濾效率的要求是1級≥95%，2級和3級則≥98%。

• 口罩耳帶斷裂拉力測試 （Mask Harness Tension Test）



在進食或飲水時，或多或少都要短時間除低口罩，口罩耳帶拉力十分重要。消委會提醒消費者戴上和脫下口罩時，應小心處理耳帶。

▼同場加映，消委會測試總評分最高口罩：（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映，戴口罩小貼士：（按圖了解👇👇👇）