耳屎｜用棉花棒掏耳朵可致腦部感染！耳垢有保護作用勿亂挖

大家都有用棉花棒（棉籤）掏耳朵的經驗，有時候用棉花棒掏耳朵很舒服，但如果不小心造成腦內感染，那就很慘！近日醫學期刊《CHEST》就發表一項「因用棉花棒掏耳朵，棉花棒殘留在耳內，因此併發腦部感染的病例」。



急診室常見「異物進入耳朵裡」

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在Facebook指出，急診室的經驗中，成人和青少年因異物進入耳朵而來掛急診是很常見的；且常見就是使用棉花棒掏耳朵時，棉花棒不小心在耳道內折斷，甚至深入耳道而卡在其中。

▼耳垢是每個人必然產生的分泌物，必然有它的用途，在了解它應否自行處理前，先看耳垢的4大作用。（按圖了解👇👇👇）

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醫學期刊案例：棉花棒卡耳內，男子併發腦部感染

吳昌騰引述醫學期刊《CHEST》發表的一篇論文，文中提到一名47歲男病患有高血壓病史，他前來急診時，表現出類似中風的神經學症狀：左臂無力、感覺麻木異常，左側面部下垂。病人經MRI（磁力共振）檢查發現，有急性和亞急性硬腦膜下積膿，伴有腦部右側橫竇和乙狀竇有血栓形成，並且右側中耳有乳突炎和內側氣囊侵蝕。

患者當時已發生敗血性休克，因此在加護病房內接受抗生素治療，並進行右側開顱手術，及清除膿瘍和鼓室乳突切除術。而手術過程中，醫師在乳突皮質處做後管切口，發現了棉籤並清除；棉籤附著在通過耳膜的肉芽組織上。當時手術醫師說：「這隻棉籤不知道在耳內待了多久！」而患者也表示：「自己非常熱衷用棉籤清潔耳朵，而且經常這樣做。」

▼同場加映：除了耳屎，還有甚麼原因導致耳道堵塞（按圖了解👇👇👇）

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耳垢有保護作用，沒事別掏耳朵

很多人都有掏耳朵的習慣，吳昌騰表示，耳垢是耳朵裡最常見的分泌物，在外耳道中看到少量耳垢是正常的。其實耳垢有生理作用，可以保護耳朵，一般並不建議去掏耳朵。

有時耳垢過多時，可能有堵塞的現象，就會讓人想去掏。但吳昌騰說，若自行隨意掏耳朵，還可能會造成耳垢栓塞惡化，以為清潔了耳朵，實際可能反而把耳垢推向耳道深處。且耳道內部的皮膚也很脆弱，即便是使用棉花棒，也有損傷耳道內部皮膚造成耳道發炎的風險，甚至嚴重會帶來耳膜破裂等情形。

吳昌騰建議，如果耳垢沒有對耳朵產生危害，不建議去掏，建議用小指使用毛巾或紙巾清潔外耳道就好。若真的出現耳垢栓塞等情形，建議就醫檢查，讓醫師來處理，例如用除耳垢滴劑、沖洗或專業工具夾取等，這樣可以安全清潔耳道。

▼同場加映：2個穴位有助排出耳垢（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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