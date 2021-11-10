梅艷芳｜籌備7年回顧舞台女皇一生　子宮頸癌讓港人留下只有思念

一代歌后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》於11月12日公映，讓這位離世十八年的「香港女兒」再現銀幕。梅艷芳在2003年因子宮頸癌併發肺衰竭於香港病逝，享年僅40歲，讓不少人婉惜。一場子宮頸癌讓這位百變歌后「留下只有思念」，至今很多圈中人和歌迷仍然對梅姐難以忘懷。子宮頸癌是香港女性十大最常見的癌症，更曾有調查指女性一生有大約75%機率會感染可致子宮頸癌的HPV病毒，要避免患上子宮頸癌，接種HPV疫苗是其中一種有效的預防方法。



一代巨星梅艷芳，在舞台上魅力非凡，可惜不敵癌魔，於40歲撒手人寰。（視覺中國）

梅艷芳有家族患癌的病史，四兄弟姐妹中三人分別因大腸癌、子宮頸癌及喉癌病逝。梅艷芳在2003年9月公開患子宮頸癌的消息，當時她在一眾好朋友陪同下表示「這場仗我一定打贏！」，及後開始接受化療及電療，更抱病堅持舉行演唱會，並穿上由劉培基設計的婚紗，以一幕「嫁給舞台」作為留給歌迷的最後身影。可惜在演唱會後45天（12月30日）因子宮頸癌癌細胞擴散，導致肺功能失調，於養和醫院病逝。

HPV病毒多達逾二百種 接種疫苗及定期帕氏抺片檢查可預防

雖然近年子宮頸癌的發病率有下降的趨勢，但是由於一旦患病，對女性影響深遠，故仍需要多加注意並預防。幸好子宮頸癌與其他大多數癌症不同，由於現時醫學界已對子宮頸癌有一定認知，了解到其成因主要由HPV病毒（人類乳頭瘤病毒）而來，同時已發展出有助對抗病毒的疫苗；再加上女士們能定期接受子宮頸抹片等檢查以及早發現病情，就有機會將罹患子宮頸癌的風險降到最低。

▼ 子宮頸癌的6大須知▼

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醫學界暫時已分辨出二百多種類型的HPV病毒，當中十多種屬於高危。不同類型的HPV會誘發不同的病症，大致可分為低危和高危兩種類型。為加強保護，世界衛生組織（WHO）建議，對9至14歲性行為尚未活躍的女生提供HPV疫苗的接種服務；香港衛生署由2019/20學年起，為合資格的小學五年級提供子宮頸癌疫苗接種，以預防子宮頸癌。

不同類型的HPV會誘發不同的疾病，可分為低危類型和高危類型。(圖片：Procrea Fertilite)

低危類型 (HPV6、11)：

潛伏期普遍為兩星期至八個月不等，主要令皮膚增生形成小肉粒，甚至引致性器官的濕疣 (椰菜花)，染病後會經常性復發，難以斷尾。

高危類型 (HPV16、18)：

一旦感染未必會出現症狀，如反覆及持續地感染，病毒會侵襲子宮頸細胞，就會產生異常的病變，形成子宮頸上皮內瘤 (CIN)。沒有及時得到適當治療的話，將會發展成子宮頸癌。

▼ 子宮頸癌的高危人士▼

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由HPV病毒感染演變成子宮頸癌的過程通常需要約15年的時間，而且期間可能沒有任何明顯的病徵，所以最重要的都是依靠定期檢查發現，當中以帕氏抺片檢查最為簡單快捷。檢查時可同時要求檢驗HPV，以增加準確度。雖然大部份的病變都是沒有徵狀，但如果女士發現自己的陰道分泌物有異常，或者出血，包括同房後出血，都建議諮詢醫生。

（圖片：HPVSelfSampling）

一旦發現或已擴散至須切除子宮作治療 男士都有機會受感染

當年曾有傳梅艷芳因想保留子宮而拒絕以切除子宮作治療方案，有婦科醫生表示由於子宮頸與子宮是互相連繫的器官，當子宮頸出現癌細胞就很輕易能擴散到子宮頸附近的組織，所以絕大部分治療子宮頸癌的手術，都需要進行全子宮盤腔淋巴切除，才能完全清除癌細胞。加上子宮頸癌初期的症狀不明顯，當發現較明顯的病徵如分泌物變多、分泌物顏色改變、下體發出惡臭等，當陰道不正常出血就代表癌細胞已很可能發展至一期或以後，故很多病人一旦被診斷出患上子宮頸癌就需切除整個子宮。

當陰道不正常出血就代表癌細胞已很可能發展至一期或以後，故此常聽見被診斷出患上子宮頸癌就需切除整個子宮。（圖片：hotbak）

男士或會認為自身沒有子宮，所以不會感染HPV或患上癌症。然而男性感染HPV病毒是可引起生殖器官濕疣，嚴重更可引致陰莖癌、肛門癌等。而且HPV可透過性交在男女間互相感染，所以作為一個愛自己又有責任心的男士，其實都需要接種HPV疫苗，將感染機率從自身開始減少。HPV疫苗適合9歲或以上人士，如未有性經驗者接種的話保護效果為最佳，而且越早接種，所產生的抗體水平越高。而對於已有性經驗的人士，疫苗效果則因人而異。

男女都可接種HPV疫苗，能預防高危HPV病毒 (HPV16、18)。(圖片：shutterstock)

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