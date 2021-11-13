生日密碼｜出生時間會影響健康！美研究：生於在這2季易得心臟病

大家都知道從「生日」可以得知星座，進而了解性格、運勢，但生日也會影響健康！



美國哥倫比亞大學有一篇有趣的研究發現，生日居然與55種疾病有關，其中出生在冬天與春天的人，得心血管疾病的比率高。台灣醫師江坤俊認為，可能與曬太陽有關。

▼冬天與春季的人為什麼易得心血管疾病？（按圖👇👇👇）

+ 4

台灣網路節目「江P醫件事」主持人江坤俊醫師指出，美國哥倫比亞大學針對紐約190萬人，分析他們的生日與將來得到慢性病的相關性。結果發現，有55種疾病竟然與生日有關，其中與心血管疾病有關的佔9種；更有趣的是，出生於冬季或春季的嬰幼兒，未來得到心血管疾病的比率最高。

為什麼會有這種有趣的現象？江坤俊認為，冬天或春天時，孕婦比較少受到陽光照射，而陽光照射會影響孕婦體內維他命D的濃度。當媽媽體內維他命D低的時候，寶寶體內維他命D濃度也是低的。

維他命D與動脈收縮有關

江坤俊進一步說明，維他命D可幫助動脈外面的肌肉放鬆。體內維他命D足夠的人，動脈較平穩，不會過度收縮，血壓當然不會偏高，將來得到心血管疾病的機率當然會比較小。

「維他命D以前的認知與骨骼有關，多補充可預防骨質疏鬆。」江坤俊提到其實現代研究早已經發現，維他命D絕對不只是針對骨頭而已，人類大約有3萬個基因，維他命D大概影響到4千至5千個基因表現。

江坤俊說，維他命D表現是非常全面的，針對維他命D與健康的關係，在外國已有許許多多研究。有個國家研究發現，曬太陽比較多的女性，體內維他命D濃度比較高，將來得到糖尿病以及血管栓塞的機率比較低。

▼維他命D不足導致的10個疾病（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：維他命D不足｜易肥濕疹脫髮13警號 補充維他命D蛋白隔窗曬都冇用

補充維他命D的方法

要如何補充維他命D？江坤俊指出，人體有90％的維他命D是來自於陽光照射。但只有波長290nm至315nm的陽光，皮膚照射後才能轉換成維他命D，但這種陽光只有在正中午的時候最多。

現代人體內維他命D缺乏，主要是因為大家都在防曬。江坤俊其實不是很鼓勵大家用曬太陽吸收維他命D，因為在這麼強的太陽下，曬久了容易得到皮膚癌。他推薦另外兩種方式補充維他命D。

最好的方式是從天然食物攝取，比如說，魚類、藻類、蛋黃以及香菇，都是很好維他命D的來源；若是不喜歡吃這些食物，就只好購買維他命D的補充品。

江坤俊說，其實，月分可以決定健康因素，只是少之又少，要維持健康的身體，最好的方法還是要保持正常的生活作息以及營養均衡。

▼吃什麼補充維他命D最好？（按圖了解👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

為何20幾歲就骨質疏鬆？注意與這4件事有關

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」