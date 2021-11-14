養生穴位｜天氣凍要拍打養肺穴！胸口1穴助肺臟排毒2種人最需要

冷氣團接連報到，氣溫愈來愈低，不小心受寒就容易感冒、咳嗽！台灣養生氣功專家李章智建議，咳嗽時拍打中府穴，快速緩解咳嗽、呼吸困難等不適症狀。



拍打中府穴 改善咳、痰很有效

李章智指出，中府穴是肺的「募穴」，有調理肺氣，治療咳喘、祛痰、胸部疼痛、支氣管炎，以及改善肩背疼痛、青春痘、落髮的效果。

▼拍打中府穴養肺（按圖👇👇👇）

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中府穴位於乳頭直上三肋骨，再往外量兩寸，肋骨隙間取穴。李章智表示，拍打中府穴時，如果覺得想咳嗽，這是支氣管的纖毛將異物排出體外的正常反應，如同肺臟排毒，因此出現咳嗽、咳痰是正常的。

拍打中府穴養肺 2種人最需要

李章智建議，住在都會區的人特別需要練習「拍打」中府穴，因為都會區的空氣品質較差，空氣污染會誘發肺部與呼吸器官的許多疾病，所以應常練習這個招式來保養肺臟，特別是有支氣管炎及氣喘的人，更是建議每天拍打中府穴來保健。

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